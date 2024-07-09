Infortrend Storage, Dünyanın En İyi Beş Uzay Araştırma Kuruluşundan Birinde Yapay Zeka Derin Öğrenme Uygulamasını Destekliyor

TAIPEI, 9 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama üreticisi, dünyanın en iyi beş uzay araştırma kuruluşundan birine, uzay keşif projelerinde yapay zeka derin öğrenme uygulamasını etkinleştirmek için EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı.

Uzay araştırma kuruluşu, dünyanın en iyi beş uzay araştırma ajansından biridir. Keşif ekipmanı tarafından yakalanan verileri analiz etmek için, risk değerlendirmesi ve görev planlaması için gerekli olan verimli içerik doğrulama ve etiketleme için nesneleri, sahneleri ve etkinlikleri tanıyan ve sınıflandıran yapay zeka derin öğrenme algoritmaları kullanır. Bu uygulamada, yapay zeka odaklı süreçler tarafından üretilen büyük hacimli verilerin işlenmesi için yüksek performanslı depolama çok önemlidir. Kuruluş, eski sistemleri yapay zeka iş yüklerinin performans ihtiyaçlarını karşılayamadığı için uygun bir depolama çözümü arayışındaydı.

Kuruluş, iki adet Infortrend'in yüksek performanslı EonStor GS 4024U U.2 NVMe hibrit flaş depolamasını ve iki adet JB 3016 genişletme muhafazasını kullanmaya başladı. Performansı en üst düzeye çıkarmak için GS 4024U cihazları ağ anahtarına 100GbE arayüzü üzerinden bağlanır. Genel olarak çözüm, uzay keşif verilerini depolamak için 590 TB sağlıyor. Depolama verimliliğini optimize etmek için otomatik katmanlama işlevi, AI iş yüklerini GS üzerindeki yüksek performanslı SSD havuzuna ve analiz edilen verileri JBOD üzerindeki maliyet tasarrufu sağlayan HDD havuzuna tahsis eder. Her bir GS 4024U cihazı, yapay zeka derin öğrenme uygulamasının gereksinimlerini karşılamak için 17 GB/sn ve 6 GB/sn'ye kadar okuma ve yazma dosya çıkışı performansı sunabilmektedir.

"Yüksek performanslı depolamayı seçerken, Infortrend'in çözümünü özel olarak değerlendirdik. Bu olmadan, görüntü analizi ve yorumlama için yapay zeka sinir ağlarımız çalışmazdı," diyor dünyanın en büyük beş uzay araştırma kuruluşundan birinin Dünya Gözlem Departmanı Veri Görselleştirme Grubu Direktörü.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.