Infortrend U.2 NVMe Depolama, Daha Hızlı Yolcu İşlemleri için Havaalanı Yapay Zekasını Güçlendiriyor

TAIPEI, 13 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün EonStor GS U.2 NVMe hibrit flaş kurumsal birleşik depolamasının havaalanlarındaki yapay zeka kiosklarını güçlendirerek check-in, sınır kontrolü ve uçağa biniş işlem sürelerini önemli ölçüde azalttığını ve sonuçta yolculara daha sorunsuz ve hızlı yolculuklar sağladığını duyurdu.

Büyük uluslararası havalimanları genellikle personel sıkıntısı çekmekte ve bu da yüksek yolcu hacimlerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetlerini engellemektedir. Yolcu hizmetlerini kolaylaştırmak için havalimanları, yolcuların kimliklerini doğrulamak üzere kameralar ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış kioskları giderek daha fazla uyguluyor. Bu, yolcuların manuel pasaport kontrolleri yerine yüz tanıma gibi gelişmiş biyometrik tanımlama yöntemlerini kullanarak havalimanında daha hızlı hareket etmelerini sağlar ve kontrol noktalarındaki bekleme sürelerini ve kalabalığı azaltır. Kurcalanmaya karşı daha dayanıklı olan biyometrik doğrulama, havaalanı güvenliğini de artırır.

Hızlı ve doğru kimlik doğrulamasını sağlamak için, yüksek performanslı ve güvenilir depolama çözümleri bu gelişmiş sistemler için çok önemlidir. Örneğin, EonStor GS 3000U U.2 NVMe depolama yılda on milyonlarca yolcuya hizmet veren uluslararası bir havaalanındaki yüzlerce yapay zeka self servis kioskuna başarıyla güç sağlayabilir. U.2 NVMe SSD'lerle yüklü olan bu sistem, 800K'dan fazla IOPS ve düşük gecikme süresine ulaşarak self-check-in ve biyometrik kontroller gibi gerçek zamanlı uygulamalar için verilere hızlı erişim sağlar. Çift yedekli kontrolörlere sahip olan çözüm, yüksek kullanılabilirlik sağlayarak havalimanının 24 saat boyunca devam eden operasyonları için kesintisiz hizmet sunmaktadır. GS 3000U depolama alanı ayrıca önceden eğitilmiş yapay zeka modellerini barındırarak ve düzenli olarak güncelleyerek kioskları destekler, kişiselleştirilmiş içerik sunumu ve havaalanı hizmetlerini optimize etmek için verimli kullanıcı davranışı veri analizi sağlar.

"Yapay zeka destekli kioskları depolama sistemlerimizle birlikte uygulayarak, havaalanları yüksek yolcu hacimlerini verimli bir şekilde yönetebilir, havaalanındaki sıkışıklığı azaltabilir, güvenlik önlemlerini arttırabilir ve yolcular için sorunsuz, kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayabilir," dedi Frank Lee, Infortrend Technology'de Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

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