Infortrend, Yapay Zeka Odaklı ve HPC Uygulamaları için Özel Olarak Tasarlanmış, En Yüksek Performanslı U.2 NVMe Hibrit Flash Depolamayı Tanıtıyor

TAIPEI, 11 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı, bugün yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarını hızlandırmak için özel olarak tasarlanan son teknoloji EonStor GS 5000U U.2 NVMe hibrit flaş birleşik depolama serisinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

EonStor GS 5000U U.2 NVMe hibrit flash depolama serisinin piyasaya sürülen ilk modeli olan EonStor GS 5024UE, yapay zeka ve HPC uygulamaları için üstün performans kazanımları sağlamak üzere birçok önemli iyileştirme sunuyor. Yeni eklenen özellikler arasında 5. Nesil Intel® Xeon® İşlemci, PCIe 5.0 ve NVMe-oF yer alıyor ve GS 5024UE'nin önceki en yüksek performanslı modele kıyasla üretim performansını iki katına çıkarmasına olanak tanıyor. 100 GbE ile birleştirilen GS 5024UE, 0,3 milisaniyelik düşük bir gecikme süresiyle 50GB/sn'lik etkileyici bir işlem hacmi ve 1,3 M IOPS elde eder. Tüm bu gelişmeler, GS 5024UE'nin, eşzamanlı rastgele ve sıralı veri erişimi içeren kapsamlı veri kümesi işleme iş yükleri için olağanüstü performans ve düşük gecikme süresine sahip depolama gerektiren çağdaş yapay zeka ve HPC uygulamaları için mükemmel bir seçim olarak öne çıkmasını sağlıyor.

EonStor GS 5024UE, kompakt 2U 24 yuvalı tasarımda 700 TB'nin üzerinde depolama kapasitesi sağlar. Çözüm, SAS HDD JBOD'un bağlanmasıyla elde edilen 20PB hibrit depolama alanıyla, tamamlanan projelerden elde edilen artan verilere ayak uydurabilir. GS 5024UE, dahili akıllı algoritmalar sayesinde SSD'nin kullanım ömrünü uzatır ve birden fazla SSD'nin arızalanmasını önleyerek veri kaybına karşı koruma sağlar.

"Gerçek zamanlı işleme gerektiren HPC, AI ve ML iş yükleri için üst düzey performans sunan ve kuruluşların istenen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olan EonStor GS 5024UE ile depolama portföyümüzün genişletildiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi Frank Lee, Infortrend Technology'de Kıdemli Ürün Planlama Direktörü.

Infortrend, 14-17 Nisan tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek NAB Show'da #SL9133 numaralı standında EonStor GS 5024UE'yi sergileyecek.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için, lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.