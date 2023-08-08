Infortrend'in EonStor GS G3 artık fidye yazılımı saldırılarını azaltmak için değişmez yedekleme için yeni Veeteam veri platformunu destekliyor

TAIPEI, 8 Ağustos 2023 /PRNewswire/-- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün EonStor GS G3'ün Veeam Backup'in en son sürümünü ve Replication (VBR) V12'nin (V12) desteklediğini duyurdu. Bu, işletmelere verileri korumak ve fidye yazılımı saldırılarında hızlı bir şekilde geri alınabilmesini sağlamak için giderek daha popüler bir değişmez yedekleme sağlar.

4.200 işletmeden oluşan bir Veeam anketi, 2022 yılında 85% oranından fazla siber saldırı deneyimledi ve 79%'u veri koruma açığı ile karşı karşıya kaldı. Bu tür saldırılar aksamalara neden olabilir, verilere ve finansal kayıplara yol açabilir. Bir fidye yazılımı saldırısından kurtulmak karmaşık olabilir. Bununla birlikte, Infortrend EonStor GS G3 ve VBR V12 ile işletmeler geleneksel bant yedeğine kıyasla daha hızlı ve garantili veri kurtarma için artık değişmez bir yedekleme çözümüne sahip.

Çözüm daha düşük kurtarma noktası hedefleri (RPOs) ve kurtarma süresi hedefleri (RTOs) sunar. Fidye yazılımı saldırıları durumunda, imha edilen veriler çevrimdışı operasyonlara gerek kalmadan geri yüklenebilir ve işletmelerin operasyonlara hızla devam etmelerine izin verir. Sanal, fiziksel, NAS ve bulut tabanlı ortamlarda verileri fidye yazılımlarından korur.

GS G3, yerleşik U.2 NVMe SSD önbelleğiyle Veeam yatay ölçeklendirme yedek depo mimarisinde performans ve kapasite katmanı olarak işlev görerek işletmelerin performans ve kapasite katmanları için ayrı depolama cihazları kullanmak yerine tek bir GS G3 depolama alanı yerleştirmelerine izin verir. Dahası, GS G3, yetkisiz değişiklikleri önleyen ve kötü amaçlı eylemlere karşı koruyan, değiştirilemez bir Veeam yedekleme deposu için S3-compatible nesne depolamasını destekler.

"EonStor GS G3'ün artık VBR V12 hazır olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, fidye yazılımından etkilenen kritik verilerin orijinal durumuna hızlı ve etkin bir şekilde geri alınmasına izin veriyor. " dedi Frank Lee.

EonStor GS ve yedekleme ve geri yükleme çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology