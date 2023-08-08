Infortrend'in EonStor GS G3 artık fidye yazılımı saldırılarını azaltmak için değişmez yedekleme için yeni Veeteam veri platformunu destekliyor

News provided by

Infortrend Technology

08 Aug, 2023, 03:00 ET

TAIPEI, 8 Ağustos 2023 /PRNewswire/-- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün EonStor GS G3'ün Veeam Backup'in en son sürümünü ve Replication (VBR) V12'nin (V12) desteklediğini duyurdu. Bu, işletmelere verileri korumak ve fidye yazılımı saldırılarında hızlı bir şekilde geri alınabilmesini sağlamak için giderek daha popüler bir değişmez yedekleme sağlar.

4.200 işletmeden oluşan bir Veeam anketi, 2022 yılında 85% oranından fazla siber saldırı deneyimledi ve 79%'u veri koruma açığı ile karşı karşıya kaldı. Bu tür saldırılar aksamalara neden olabilir, verilere ve finansal kayıplara yol açabilir. Bir fidye yazılımı saldırısından kurtulmak karmaşık olabilir. Bununla birlikte, Infortrend EonStor GS G3 ve VBR V12 ile işletmeler geleneksel bant yedeğine kıyasla daha hızlı ve garantili veri kurtarma için artık değişmez bir yedekleme çözümüne sahip.

Çözüm daha düşük kurtarma noktası hedefleri (RPOs) ve kurtarma süresi hedefleri (RTOs) sunar.  Fidye yazılımı saldırıları durumunda, imha edilen veriler çevrimdışı operasyonlara gerek kalmadan geri yüklenebilir ve işletmelerin operasyonlara hızla devam etmelerine izin verir. Sanal, fiziksel, NAS ve bulut tabanlı ortamlarda verileri fidye yazılımlarından korur.

GS G3, yerleşik U.2 NVMe SSD önbelleğiyle Veeam yatay ölçeklendirme yedek depo mimarisinde performans ve kapasite katmanı olarak işlev görerek işletmelerin performans ve kapasite katmanları için ayrı depolama cihazları kullanmak yerine tek bir GS G3 depolama alanı yerleştirmelerine izin verir. Dahası, GS G3, yetkisiz değişiklikleri önleyen ve kötü amaçlı eylemlere karşı koruyan, değiştirilemez bir Veeam yedekleme deposu için S3-compatible nesne depolamasını destekler. 

"EonStor GS G3'ün artık VBR V12 hazır olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, fidye yazılımından etkilenen kritik verilerin orijinal durumuna hızlı ve etkin bir şekilde geri alınmasına izin veriyor. " dedi Frank Lee.

EonStor GS ve yedekleme ve geri yükleme çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin

LinkedIn üzerinde Infortrend ile bağlanın

Soruşturma yapmak için Infortrend ile iletişime geçin

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology

Also from this source

Infortrend Expands NVMe All-Flash Storage Lineup with High-Capacity 4U48 Models, Reducing Management Complexity and Operation Costs

Infortrend Expands NVMe All-Flash Storage Lineup with High-Capacity 4U48 Models, Reducing Management Complexity and Operation Costs

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.