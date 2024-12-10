Infortrend'in Lider U.2 NVMe Hibrit Flash Birleşik Depolaması, Gelişmiş Yapay Zeka Modeli Eğitimine Güç Veriyor

TAIPEI, 10 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı olarak, bugün güçlü U.2 NVMe hibrit flash depolama çözümü EonStor GS 5000U'nun yapay zeka eğitim iş yüklerini önemli ölçüde hızlandırdığını, hızlı veri işleme ve gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesine olanak sağladığını duyurdu. Çözüm artık 200GbE bağlantıyı destekleyerek iş yükleri artarken bile yüksek bant genişliği ve verimlilik sağlıyor.

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler sektörleri önemli ölçüde yeniden şekillendiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki araştırma enstitüleri, inovasyonu teşvik etmek ve karmaşık zorlukları çözmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor ve yapay zeka odaklı iş yüklerini kaldırabilecek BT altyapılarına yatırım yapıyor. Model eğitimi sırasında veri işlemeyi optimize etmek için, özellikle de bu iş yükleri için tipik olan yoğun rastgele okuma ve yazma modelleri göz önüne alındığında, GPU'lar gibi bilgi işlem kaynaklarının verimli çalışmasını desteklerken büyük veri kümelerini işleyebilen yüksek hızlı depolama çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, bir kullanım senaryosunda 140GB/s okuma hızına sahip depolama, Lustre dosya sistemiyle sorunsuz entegrasyon ve devasa veri kümelerini yönetmek için 4PB kapasite gerekiyordu ve bu da ölçeklenebilirliği ve araştırma verimliliğini artırıyordu.

Yüksek performanslı 2U 24 yuvalı U.2 NVMe SSD birleşik depolama çözümü olan EonStor GS 5000U, yapay zeka model eğitiminin zorlu taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tek bir cihaz, 1,3 milyon IOPS ve 0,3 ms'lik düşük gecikme süresiyle 50 GB/s'ye kadar iş hacmine ulaşır. Lustre dosya sistemiyle tamamen uyumlu olan bu çözüm, üç GS 5000U cihazı ve üç JB 3090 4U 90 yuvalı HDD depolama genişletme muhafazası ile yüksek performanslı ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre olarak 140GB/s'ye kadar aktarım hızı ve 4PB'nin üzerinde soğuk veri depolama kapasitesi sunar.

"EonStor GS 5000U, yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak, model eğitimini hızlandırmak ve işlem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu çözüm, karmaşık yapay zeka görevlerinin üstesinden gelmek için dünyanın önde gelen araştırma enstitülerinde başarıyla uygulanarak araştırma ve geliştirmede çığır açmıştır." diyor Frank Lee, Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.