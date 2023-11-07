Infortrend'in SAN Depolaması, En İyi Üç K-Pop Eğlence Grubundan Biri Tarafından Video Post Prodüksiyonu İçin Seçildi

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Infortrend Technology

07 Nov, 2023, 02:00 ET

TAIPEI, 7 Kasım, 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), K-pop endüstrisinin başlıca eğlence gruplarından birinin video post prodüksiyonu için kendi depolama çözümleri seçtiğini duyurdu. Bu eğlence şirketi, M& E depolama çözümlerinin video düzenleme ve işlemeden arşivlemeye kadar sorunsuz medya iş yüklerine imkan sağlamasından dolayı, on yılı aşkın bir süredir Infortrend'in müşterisi.

Kore'nin ilk üç eğlence grubundan biri olarak sıralanan şirkette, dünyaca ünlü K-pop sanatçıları yer alıyor ve YouTube kanalı yaklaşık 2 milyar izlenmeye ulaştı. Sektörde köklü bir referansı olan şirket, müzik videoları, fragmanlar, kamera arkası görüntüleri, vlog'lar ve daha fazlasını içeren önemli miktarda tanıtım videosu üretiyor. Bunlar, ilgili post-prodüksiyon ekibi tarafından Final Cut Pro kullanılarak oluşturuluyor.

Giderek artan içerik üretimi ve ultra yüksek çözünürlüklü videolara olan talep nedeniyle şirket, yakın zamanda depolama altyapısını genişletmeyi planladı. Depolamanın ana gereksinimi, sanatçılar tarafından oluşturulan içeriğin korunmasına yönelik güvenilirliktir. Ayrıca, 21'e kadar eşzamanlı düzenleme işlemi için yüksek verim sunmalıdır.

Mevcut bir müşteri olarak eğlence şirketi, Infortrend çözümlerinin güvenilirliği ve performansına güveniyordu. Şirket bu sefer, 448 sürücüye kadar destek veren ve oluşturulan içeriği depolamak için PB-level seviyesinde kapasiteye olanak tanıyan EonStor DS SAN depolama alanını seçtiler. Toplamda altı adet DS 4016 cihazı devreye alındı ve JBOD'lar ile genişletildi. DS, RAID, veri anlık görüntüsü ve yerel ve uzaktan çoğaltma gibi birden fazla veri koruma mekanizması sunar.

"On yılı aşkın bir süredir Infortrend müşterisi olarak, 6PB'ın üzerinde multimedya verisine sahip tonlarca göz alıcı video oluşturmak için SAN Depolama alanını kullanmaktayız. Deneyimlerimize göre Infortrend depolama, video düzenleme için en iyi çözümdür. " – dediEğlence Grubunun Video Prodüksiyon Bölümü Genel Müdürü ve Direktörü.

EonStor DS hakkında daha fazla bilgi edinin

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Infortrend Hakkında 

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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