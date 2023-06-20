InfoTrend yeni özelliklerle veri yedeklemesini kolaylaştırır ve EonStor GS Depolama Çözümleri'nde yedekleme yazılımı uyumluluğunu geliştirir

News provided by

Infortrend Technology

20 Jun, 2023, 03:00 ET

TAIPEI, 20 Haziran 2023 /PRNewswire/-- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün EonStor GS birleşik depolama çözümüyle ilgili olarak, geniş bir yedekleme ihtiyacını karşılamayı amaçlayan iyileştirmeleri duyurdu. GS, mevcut kurumsal yedekleme yazılımlarını destekleme özelliğine ek olarak, artık dahili yedekleme hizmetiyle dosya sunucuları, bilgisayarlar ve bulut depolama için yedekleme yetenekleri de sunuyor.

Yedekli tasarıma sahip olan EonStor GS, minimum kesinti süresi ve veri kaybı sağlayarak önemli bilgileri korur ve iş sürekliliğini garanti altına alır. Bu, EonStor GS'yi yedekleme amaçları için ideal, güvenilir bir depolama çözümü haline getirir.

Yeni tanıtılan yerleşik yedekleme hizmetiyle GS artık dosya sunucularından, bilgisayarlardan ve bulut platformlarından doğrudan yedeklemeye izin veriyor. Bu, kuruluşların ek yedekleme yazılımı olmadan bu kaynaklardan kolayca yedekleme almalarını sağlar. Bu, sadece zaman ve çabadan tasarruf sağlamakla kalmaz aynı zamanda ek yedekleme çözümleri edinmekle ilgili maliyetleri de düşürür.

EonStor GS, yerleşik yedekleme servisine ek olarak, Veeam, Veritas ve Commvault gibi önde gelen kurumsal yedekleme yazılımlarını da destekler. Bu uyumluluk, kuruluşların verimli veri koruması için kendi tercih ettikleri yedekleme çözümlerinden yararlanmalarını sağlar. Özellikle GS, veri değişmezliği yoluyla fidye yazılımı saldırılarına karşı ek bir koruma katmanı sunarak Veeam ile uyumludur.

EonStor GS çok yönlü ürün grubuyla çeşitli yedekleme gereklerini karşılar. GS U.2 NVMe all-flash serisi etkin çevrimiçi yedeklemeler için yüksek performans sağlarken, 12-bay ile 90-bay arası form faktörlerine sahip GS SAS HDD serisi kapsamlı veri depolama gereksinimleri olan kuruluşlara uygun maliyetli yedekleme seçenekleri sunar.

Infortrend, Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee "GS'nin gelişmiş yedekleme özellikleri, gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı çözümlere bağlılığımızı gösteriyor. GS çok yönlü yetenekleriyle kurumlara etkin, verimli, güvenilir ve maliyet-etkin veri yedekleme imkanı sağlıyor." dedi.

EonStor GS ve yedek depolama çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin

LinkedIn üzerinden Infortrend'e bağlanın

Soru sormak için Infortrend ile iletişime geçin

Infortrend Hakkında 

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Kurum içi tasarıma, testlere ve üretime büyük önem veren Infortrend depolama; en güncel standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değeriyle performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology

Also from this source

Infortrend Expands High Density Storage Solutions with 4U 90-Bay Design

Infortrend Expands High Density Storage Solutions with 4U 90-Bay Design

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.