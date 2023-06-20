InfoTrend yeni özelliklerle veri yedeklemesini kolaylaştırır ve EonStor GS Depolama Çözümleri'nde yedekleme yazılımı uyumluluğunu geliştirir

TAIPEI, 20 Haziran 2023 /PRNewswire/-- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün EonStor GS birleşik depolama çözümüyle ilgili olarak, geniş bir yedekleme ihtiyacını karşılamayı amaçlayan iyileştirmeleri duyurdu. GS, mevcut kurumsal yedekleme yazılımlarını destekleme özelliğine ek olarak, artık dahili yedekleme hizmetiyle dosya sunucuları, bilgisayarlar ve bulut depolama için yedekleme yetenekleri de sunuyor.

Yedekli tasarıma sahip olan EonStor GS, minimum kesinti süresi ve veri kaybı sağlayarak önemli bilgileri korur ve iş sürekliliğini garanti altına alır. Bu, EonStor GS'yi yedekleme amaçları için ideal, güvenilir bir depolama çözümü haline getirir.

Yeni tanıtılan yerleşik yedekleme hizmetiyle GS artık dosya sunucularından, bilgisayarlardan ve bulut platformlarından doğrudan yedeklemeye izin veriyor. Bu, kuruluşların ek yedekleme yazılımı olmadan bu kaynaklardan kolayca yedekleme almalarını sağlar. Bu, sadece zaman ve çabadan tasarruf sağlamakla kalmaz aynı zamanda ek yedekleme çözümleri edinmekle ilgili maliyetleri de düşürür.

EonStor GS, yerleşik yedekleme servisine ek olarak, Veeam, Veritas ve Commvault gibi önde gelen kurumsal yedekleme yazılımlarını da destekler. Bu uyumluluk, kuruluşların verimli veri koruması için kendi tercih ettikleri yedekleme çözümlerinden yararlanmalarını sağlar. Özellikle GS, veri değişmezliği yoluyla fidye yazılımı saldırılarına karşı ek bir koruma katmanı sunarak Veeam ile uyumludur.

EonStor GS çok yönlü ürün grubuyla çeşitli yedekleme gereklerini karşılar. GS U.2 NVMe all-flash serisi etkin çevrimiçi yedeklemeler için yüksek performans sağlarken, 12-bay ile 90-bay arası form faktörlerine sahip GS SAS HDD serisi kapsamlı veri depolama gereksinimleri olan kuruluşlara uygun maliyetli yedekleme seçenekleri sunar.

Infortrend, Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee "GS'nin gelişmiş yedekleme özellikleri, gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı çözümlere bağlılığımızı gösteriyor. GS çok yönlü yetenekleriyle kurumlara etkin, verimli, güvenilir ve maliyet-etkin veri yedekleme imkanı sağlıyor." dedi.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Kurum içi tasarıma, testlere ve üretime büyük önem veren Infortrend depolama; en güncel standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değeriyle performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology