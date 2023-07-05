InfoTrend, Yüksek Kapasiteli 4U48 Modelleriyle NVMe All-Flash Depolama Serisini Genişleterek Yönetim Karmaşıklığını ve İşletme Maliyetlerini Azaltır

TAIPEI, 5 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ilk 4U 48-bay modellerini EonStor GS U.2 NVMe all-flash depolama sistemlerinde duyurdu. YYeni depolama çözümleri, işletmelerin yönetim karmaşıklığını azaltırken depolama donanım altyapılarını konsolide etmeleri için daha fazla depolama kapasitesi sunar ve VMware ve VDI gibi verileri yoğun uygulamalar için idealdir.

Piyasadaki 2U form faktöründe bulunan çoğu NVMe tamamen flash depolama sistemiyle Infortrend, tek bir cihazda 700 TB'a kadar sunmak için PCIe Gen4 U.2 NVMe SSDsi destekleyen 4U48 çözümleriyle çığır açıyor. Sistemler çift kontrolör konfigürasyonlarında mevcuttur ve 1,1 M IOP, 24GB/s okuma ve 12GB/s yazma çıktı performansı sunmak için 100GbE ana bilgisayar arayüzüyle birleştirilebilir.

Yeni 4U48 çözümlerinin avantajlarından biri, bir 4U48'in iki 2U depolama sistemine eşdeğer olduğu durumlarda donanımın en aza indirilmesidir. Yerleştirme açısından bu, daha az kablo, anahtar, güç tüketimi ve daha az çevre birimi gerektiği anlamına gelir ve bu da işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Buna ek olarak, yöneticiler 4U48 ile daha az depolama sistemi yönetecek ve gelişmiş depolama bakım verimliliği sunacak.

İki modelde sunulan GS 4048U ve GS 3048UT, tek bir cihazda ve 100GbE ana bilgisayar arayüzünde 48 U.2 NVMe SSDs'yi destekleyerek yüksek IOP ve düşük gecikme gerektiren iş yükleri için idealdir.

"EonStor GS U.2 NVMe all-flash 4U 48-bay yuvalı depolama sisteminin piyasaya sürülmesi önemli bir kilometre taşıdır. 2U biçim faktörünü kıran yeni depolama çözümlerimiz, müşterilere işletme maliyetlerinden tasarruf ederken veri depolama yeteneklerini dönüştürecek uygun maliyetli, yüksek kapasiteli tamamen flash depolama ve yönetimi kolay bir çözüm sunuyor" dedi. Frank Lee, Infortrend Technology'de Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

EonStor GS, GS 4048U ve GS 3048UT hakkında daha fazla bilgi edinin

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology