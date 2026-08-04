InfraRed Capital Partners et Rail Modal Group annoncent un investissement destiné à soutenir leur prochaine phase de croissance

LONDRES et ALBANY, État de New York, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- InfraRed Capital Partners (« InfraRed »), l'un des principaux gestionnaires internationaux d'actifs d'infrastructure, annonce aujourd'hui qu'un de ses fonds à valeur ajoutée a acquis une participation majoritaire dans Rail Modal Group (« RMG »), une plateforme américaine de terminaux ferroviaires intermodaux intérieurs et de logistique d'exportation.

Rail Modal Group

Fondé en 2018 par Greg Oberting, qui conserve une participation dans l'entreprise et continuera à la diriger, RMG assure le transport efficace des marchandises depuis le site du producteur jusqu'au port étranger. Grâce à ses terminaux intérieurs, RMG collabore avec des compagnies ferroviaires et des transporteurs maritimes afin de proposer une solution intégrée d'exportation par conteneurs aux expéditeurs américains. Cette plateforme offre aux producteurs et aux transformateurs situés loin des ports maritimes et des infrastructures intermodales des solutions de transport rentables et un meilleur accès aux marchés mondiaux. En facilitant un transport efficace de bout en bout, du producteur au port, RMG constitue une infrastructure essentielle au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole.

La conteneurisation préserve l'identité et l'intégrité des exportations des producteurs, et les terminaux à grande échelle de RMG regroupent ces marchandises dans des trains de plus de 100 wagons, assurant un service direct depuis les quais vers les ports à conteneurs de la côte ouest des États-Unis. En tant que leader dans le domaine des exportations par conteneurs, RMG a expédié plus de 1 200 trains complets depuis sa création, ce qui équivaut à environ 200 millions de miles parcourus par camion.

Un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine

Le transbordement ferroviaire intermodal constitue un maillon essentiel de la chaîne logistique américaine, avec plus de 20 millions de conteneurs traités chaque année.

Aux États-Unis, plus de 40 % du fret longue distance est acheminé par chemin de fer.

L'agriculture est un secteur qui pèse 1 500 milliards de dollars aux États-Unis, dont une grande partie de la production est située loin des terminaux d'exportation maritimes et des principaux pôles intermodaux intérieurs.

Il est prévu de poursuivre les investissements dans la croissance, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités et de la résilience des terminaux existants de RMG, l'élargissement de l'offre de services et le développement de nouveaux sites.

Filip Guz, partner et responsable des investissements pour les Amériques chez InfraRed Capital Partners, déclare :

« RMG est une plateforme bien établie, adossée à des actifs, qui fournit des infrastructures essentielles à ses clients tout au long des chaînes d'approvisionnement agricoles et logistiques. L'entreprise a mis en place un réseau unique, noué des relations solides avec ses clients et dispose d'un portefeuille prometteur d'opportunités de croissance.

Nous avons été impressionnés par Greg et l'équipe de direction de RMG, ainsi que par ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Nous nous réjouissons à la perspective d'apporter à RMG des capitaux, une expertise en infrastructures et des ressources opérationnelles, alors qu'il étend son réseau et concrétise son potentiel à long terme. »

Greg Oberting, fondateur et CEO de RMG, déclare :

« Cette opération marque une étape importante dans l'évolution de Rail Modal Group et témoigne du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe de RMG.

InfraRed a démontré une excellente compréhension de notre activité, de notre secteur et du rôle essentiel que joue RMG dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Son expérience dans le développement à grande échelle de plateformes d'infrastructure, associée à son approche d'investissement à long terme, fait d'InfraRed un partenaire idéal pour RMG. Je suis ravi de continuer à diriger RMG en tant que CEO et d'élargir l'offre de services que nous proposons à nos clients, à nos partenaires de transport et aux communautés que nous desservons. »

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Notes aux rédacteurs

À propos d'InfraRed Capital Partners (« InfraRed »)

InfraRed est un gestionnaire d'actifs d'infrastructures de premier plan sur le marché international des entreprises de taille moyenne. Au cours des 25 dernières années, InfraRed s'est imposé comme un promoteur immobilier hautement performant, notamment dans le domaine des projets en phase de démarrage, et comme un gestionnaire actif d'infrastructures essentielles.

InfraRed gère 13 milliards USD de capitaux propres[1] pour le compte d'investisseurs du monde entier, au sein de fonds cotés et non cotés, couvrant des stratégies de base et à valeur ajoutée.

InfraRed allie une présence internationale, avec des bureaux à Londres, Francfort, Madrid, New York, Sydney et Séoul, à une expertise sectorielle approfondie grâce à une équipe de plus de 160 collaborateurs.

InfraRed fait partie de SLC Management, la branche de Sun Life dédiée à la gestion d'actifs institutionnels alternatifs et traditionnels, et bénéficie de son envergure et de sa plateforme mondiale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ircp.com.

[1] Utilise un taux de change moyen sur cinq ans entre les paires de devises au 31 décembre 2025 : USD pour 1 GBP – 1,2900 ; USD pour 1 EUR – 1,1125. EUM de 13,3 milliards USD.

À propos de Rail Modal Group

Rail Modal Group est l'un des principaux opérateurs de terminaux intermodaux intérieurs et de plateformes logistiques au service des producteurs agricoles, des transformateurs et d'autres entreprises du Midwest et des Grandes Plaines des États-Unis. RMG possède et exploite quatre terminaux de grande envergure qui relient ses clients régionaux au réseau ferroviaire nord-américain de classe I et aux principaux ports d'entrée américains. Grâce à ses services de terminal, de transbordement et de logistique, RMG transforme la capacité de conteneurs entrants disponible en flux d'exportation sortants efficaces, aidant ainsi ses clients à réduire leurs coûts de transport, à améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement et à accéder aux marchés internationaux.