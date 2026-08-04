InfraRed Capital Partners und Rail Modal Group geben Investition für nächste Wachstumsphase bekannt

LONDON und ALBANY, NEW YORK, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- InfraRed Capital Partners („InfraRed"), ein führender internationaler Asset-Manager für Infrastrukturinvestments, gab heute bekannt, dass einer seiner Value-Add-Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Rail Modal Group („RMG") erworben hat, einer US-amerikanischen Plattform für intermodale Schienenterminals im Mittleren Westen der USA.

Rail Modal Group

RMG wurde 2018 von Greg Oberting gegründet, der weiterhin am Unternehmen beteiligt bleibt und es auch künftig als CEO führen wird. Das Unternehmen organisiert den effizienten Transport von Gütern vom Erzeuger bis zum Exporthafen. Über seine Inlandterminals arbeitet RMG eng mit Eisenbahngesellschaften und Reedereien zusammen, um US-amerikanischen Verladern eine integrierte Lösung für containerisierte Exporte anzubieten.

Die Plattform ermöglicht Erzeugern und Verarbeitern in Regionen, die weit von Seehäfen und intermodalen Verkehrsknotenpunkten entfernt liegen, kosteneffiziente Transportlösungen und einen verbesserten Zugang zu internationalen Absatzmärkten. Durch nahtlose End-to-End-Transporte vom Erzeuger bis zum Hafen stellt RMG eine zentrale Infrastruktur innerhalb der landwirtschaftlichen Lieferkette bereit.

Die Containerisierung gewährleistet dabei die Rückverfolgbarkeit und Integrität der Exportgüter. In den großskaligen Terminals von RMG werden die Waren zu Zügen mit mehr als 100 Güterwagen gebündelt, die direkt die Containerhäfen an der US-Westküste anfahren. Als führender Anbieter im Bereich containerisierter Exporte hat RMG seit seiner Gründung mehr als 1.200 Züge abgefertigt. Dies entspricht der Verlagerung von Transporten mit einer Gesamtdistanz von rund 200 Millionen Lkw-Meilen auf die Schiene.

Ein zentrales Bindeglied der nordamerikanischen Lieferkette

Der intermodale Schienenumschlag ist ein wesentliches Element der US-amerikanischen Logistikkette. Jährlich werden darüber mehr als 20 Millionen Container bewegt.

Über 40 % des US-amerikanischen Güterfernverkehrs werden auf der Schiene abgewickelt.

Die Landwirtschaft ist mit einem Volumen von rund 1,5 Billionen US-Dollar ein bedeutender Wirtschaftszweig der USA. Ein großer Teil der Produktion befindet sich jedoch weit entfernt von maritimen Exportterminals und wichtigen intermodalen Verkehrsknotenpunkten im Landesinneren.

Weitere Investitionen sollen das Wachstum von RMG unterstützen. Im Fokus stehen der Ausbau von Kapazitäten und Modernisierungen an den bestehenden Standorten, die Erweiterung des Dienstleistungsangebots sowie die Erschließung zusätzlicher Terminalstandorte.

Filip Guz, Partner und Head Investments Americas bei InfraRed Capital Partners, erklärte:

„Greg und das gesamte RMG-Führungsteam haben etwas Beeindruckendes aufgebaut. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mit Kapital, Infrastruktur-Know-how und operativer Expertise dabei zu unterstützen, sein Netzwerk weiter auszubauen und sein langfristiges Potenzial auszuschöpfen."

Greg Oberting, Gründer und Geschäftsführer von RMG, erklärte:

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung der Rail Modal Group und zeugt von der harten Arbeit sowie dem Engagement des gesamten RMG-Teams.

„InfraRed hat ein tiefes Verständnis für unser Geschäft, unsere Branche und die entscheidende Rolle von RMG innerhalb der nordamerikanischen Lieferkette bewiesen. Die Erfahrung von InfraRed beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Infrastrukturplattformen sowie der langfristige Investitionsansatz machen das Unternehmen zum idealen Partner für RMG. Ich freue mich darauf, RMG weiterhin als CEO zu führen und unser Leistungsangebot für Kunden, Transportpartner und die von uns bedienten Regionen weiter auszubauen."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

1. Hinweise für Redaktionen

2. Über InfraRed Capital Partners („InfraRed")

InfraRed ist ein führender internationaler Asset Manager für Infrastrukturinvestitionen im Mid-Market-Segment. In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Unternehmen sowohl als erfolgreicher Entwickler von Infrastrukturprojekten, insbesondere in frühen Projektphasen, als auch als aktiver Eigentümer und Manager wesentlicher Infrastruktur etabliert.

InfraRed verwaltet für Investoren weltweit ein Eigenkapitalvolumen von rund 13 Milliarden US-Dollar¹ in börsennotierten und privaten Anlagevehikeln, die das gesamte Spektrum von Core- bis Value-Add-Strategien abdecken.

Mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Madrid, New York, Sydney und Seoul verbindet InfraRed globale Reichweite mit der tiefen Branchenexpertise eines Teams von mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

InfraRed ist Teil von SLC Management, der Plattform für institutionelle Vermögensverwaltung von Sun Life, und profitiert von deren Größe, Ressourcen und globaler Präsenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ircp.com.

¹ Basierend auf dem Fünfjahresdurchschnitt der Wechselkurse zum 31. Dezember 2025 (USD/GBP: 1,2900; USD/EUR: 1,1125). Das verwaltete Eigenkapital (Equity Under Management, EUM) beträgt 13,3 Milliarden US-Dollar.

3. Über Rail Modal Group

Rail Modal Group (RMG) ist eine führende Plattform für Inland-Intermodalterminals und Logistikdienstleistungen für landwirtschaftliche Erzeuger, Verarbeitungsunternehmen sowie weitere Kunden im Mittleren Westen und den Prärieregionen der USA.

RMG besitzt und betreibt vier großflächige Terminals, die regionale Kunden mit dem nordamerikanischen Schienennetz der Class-I-Eisenbahngesellschaften sowie den wichtigsten US-amerikanischen Hafenstandorten verbinden.

Mit seinen Terminal-, Umschlag- und Logistikdienstleistungen nutzt RMG die verfügbaren Kapazitäten eingehender Leercontainer für effiziente Exporttransporte. Dadurch unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Transportkosten zu senken, die Leistungsfähigkeit ihrer Lieferketten zu erhöhen und den Zugang zu internationalen Absatzmärkten zu verbessern.