Inscrições abertas para o Fórum Brasil Diverso

Oitava edição do evento terá intelectuais, personalidades de fundos de investimento e movimentos sindicais, além de grandes lideranças empresariais do Brasil e do exterior

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Fórum Brasil Diverso 2022, iniciativa que atua como catalisadora de tendências voltadas para a equidade, diversidade e inclusão no mundo corporativo e na sociedade, reunirá personalidades e formadores de opinião do ambiente acadêmico, de fundos de investimento, de movimentos sindicais e de companhias do País e do exterior, para debater o tema 'Oito anos de Fórum: passado, presente e futuro'. O evento, realizado pela Revista Raça com o apoio institucional do Portal de Notícias Terra e da Universidade de Vassouras (RJ), acontece no dia 8 de novembro, das 8h às 18h, no Teatro Vivo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-brasil-diverso/1668164

Em um ano decisivo para as ações afirmativas no País, o Brasil Diverso pretende resgatar avanços, principais marcos e desafios dos últimos 20 anos, mas não com uma perspectiva apenas de registro e sim com um olhar para as próximas décadas. A ideia é entender o que aprendemos e quais são os desafios da empregabilidade de pessoas negras e grupos minorizados.

"A pandemia e o assassinato de George Floyd evidenciaram a importância e a urgência de se discutir as questões raciais no mundo. Nos últimos três anos, passamos por transformações profundas e uma crise sem precedentes", diz Maurício Pestana, CEO da Revista Raça. O especialista em inclusão e diversidade ainda destaca que a pandemia de Covid-19, por exemplo, revelou desigualdades raciais pré-existentes no Brasil e que se intensificaram, afetando vidas negras em muitos aspectos: educação, acesso à saúde, segurança alimentar, acesso à renda e tantos outros. Soluções e alternativas para mudar essa realidade serão debatidas ao longo do evento.

A abertura do Fórum Brasil Diverso 2022 ficará sob responsabilidade da jornalista e apresentadora da TV Cultura, Adriana Couto, mais conhecida como Didi Couto. Já no início da tarde, Thiago Oliveira, jornalista e apresentador da Rede Globo, faz as honras da casa. Este ano, além de retornar ao formato presencial, a novidade será o lançamento do livro de Maurício Pestana, que conta a história completa dos oito anos do Fórum.

O evento é pioneiro em reunir CEOs de grandes companhias e grandes nomes do mercado como, Christian Gebara (CEO da Vivo /Telefônica Brasil), Tomas Flier (Líder de inclusão do Google para a EMEA e EUA), Flávia Garcia (Head de Diversidade, Equidade e Inclusão do Google na América Latina e no Canadá), Joana Angélica (Reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia) e Jerry Padoly (Perfumista Sênior da Symrise na França - único perfumista negro do mundo).

Idealizado por Pestana, quando o executivo estava à frente da Secretaria da Igualdade Racial da cidade de São Paulo (SP), o Fórum nasceu com o intuito de entender como é que estava a questão da inclusão e da diversidade nas empresas, principalmente em relação a questão racial. "Por isso, fizemos uma pesquisa que apontou que apenas 4,6% das altas lideranças no Brasil são negras. Cenário que ainda está sendo mudado de forma lenta dentro das companhias", diz o CEO da Revista Raça.

Atualmente, o Fórum já se consolidou como uma referência no meio corporativo. "As pessoas aguardam ansiosamente o que nós vamos trazer, em termos de conteúdo e tendências relacionadas à inclusão e ESG no Brasil. Por tudo isso, é vital que as empresas engajadas neste novo cenário de inclusão estejam presentes e sejam participativas no nosso movimento", conclui Pestana.

Serviço - Fórum Brasil Diverso 2022

Tema: 8 Anos de Fórum Brasil Diverso - Passado, Presente e Futuro

Data: 08.11 (Terça-feira)

Horário: 8h às 18h

Local: Teatro Vivo

Endereço: Avenida Dr. Chucri Zaidan, 2460

Programação: https://forumbrasildiverso.org/#programacao

Link do Sympla para acesso a compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/forum-brasil-diverso/1668164

Sobre Maurício Pestana

Maurício Pestana é especialista em inclusão e diversidade, ex-secretário de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo. Coordena o Fórum Brasil Diverso, evento anual que discute a equidade de raça e de gênero nas empresas. É consultor na área de diversidade para organismos públicos e empresas, já atuou no Conselho Deliberativo do Baobá (Fundo para Equidade Racial) e integrou o Conselho Administrativo do Museu Afro Brasil. Como escritor, publicou em 2020 o livro "A Empresa Antirracista". É também comentarista da CNN Brasil e CEO da Revista Raça.

Sobre o Fórum Brasil Diverso

Uma realização da Revista Raça, o Brasil Diverso é uma iniciativa que atua como catalisadora de tendências voltadas para a equidade, diversidade e inclusão no mundo corporativo e sociedade. Pioneiro nas discussões sobre inclusão racial no mundo corporativo no Brasil, caracteriza-se, nesses quase 10 anos de existência, por trazer temas relevantes e de vanguarda, bem como reunir e articular os principais atores do ecossistema para direcionar políticas em prol da equidade racial no Brasil e no mundo.

FONTE Brasil Diverso

