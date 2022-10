Čínsko-grécke podujatie: Globálne multikultúrne fórum mládeže „Sny mladých, spoločne k rastu"

PEKING, 22. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Dňa 20. septembra sa pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Gréckom uskutočnilo v Pekingu a Aténach prostredníctvom video-spojenia čínsko-grécke podujatie s názvom „Sny mladých, spoločne k rastu" v rámci Globálneho multikultúrneho fóra mládeže, ktoré spoločne sponzorovali spoločnosť Guohua Energy Investment Co., Ltd z China Energy Investment a Centrum pre medzinárodnú kultúrnu komunikáciu China International Communications Group (CICG).

Beijing Session (above) Athens Session (below) Real-time Video Link

Vzácni hostia z vládnych inštitúcií a podnikov v Číne a Grécku viedli prostredníctvom video-spojenia cloudový dialóg so zástupcami gréckej mládeže z podnikov s čínskymi investíciami v Grécku, zástupcami čínskej mládeže z podnikov a univerzít a ľuďmi z rôznych odvetví vrátane internetových celebrít v Grécku. Všetci účastníci sa tešili zo srdečnej a priateľskej výmeny názorov na témy, ako sú tradičné priateľstvo, história a kultúra a firemné príbehy medzi oboma krajinami.

Na podujatie boli pozvaní a s prejavmi vystúpili pán Ioannis Smyrlis, generálny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Grécka, pán Georgios Iliopoulos, grécky veľvyslanec v Číne, pán Xiao Junzheng, čínsky veľvyslanec v Grécku, Lu Cairong, viceprezident CICG, a Yang Jiping, zástupca výkonného riaditeľa China Energy Investment Corporation.

Podujatie sa zaoberalo viacerými témami na dvoch miestach. V rámci dialógu s mládežou sa zástupcovia Centra pre zelenú energiu a architektúru spoločnosti Guohua Energy Investment Co, Ltd, sektora Európskej obnoviteľnej energie a Výskumného ústavu CNOOC podelili o vývoj a praktické využitie globálnej zelenej energie ako aj o výsledky transformácie a modernizácie čínskych energetických podnikov v súvislosti s novým kolom vedeckej a technologickej revolúcie a priemyselnej transformácie. Zástupcovia gréckych zamestnancov z Bank of China, Huawei a ZTE sa podelili o svoje pocity z práce v čínskych podnikoch a názory na čínskeho podnikateľského ducha.

Zástupcovia Konfuciovho inštitútu Univerzity v Tesálii, Aténskeho obchodného Konfuciovho inštitútu a ďalších inštitúcií a korporácií si vymenili názory na históriu a kultúru Číny a Grécka, ako aj na výučbu jazykov s profesorom fakulty histórie na Capital Normal University a profesorom fakulty histórie a kultúry na Shandong University. Srdečný, dynamický a priateľský dialóg umožnil mládeži oboch krajín lepšie si porozumieť a nadviazať užšie priateľstvo, ktoré je priaznivé pre výmeny medzi oboma civilizáciami.

Za účasti hostí a zástupcov mládeže z Číny a Grécka bola oficiálne spustená čínsko-grécka iniciatíva pre udržateľný rozvoj mládeže. Iniciatíva navrhuje, aby sa mládež oboch krajín spojila pri presadzovaní Agendy 2030 OSN pre udržateľný rozvoj a prispela k budovaniu lepšej planéty.

Počas podujatia sa v Aténach a Pekingu predstavili aj tradičné tance a hudobné nástroje Číny a Grécka, ktoré názorne ukázali pôvab a súlad dvoch starovekých civilizácií.

