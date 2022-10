Światowe Wielokulturowe Forum Młodzieży „Dreams of Youth, Together to Growth" ‒ wspólne chińsko-greckie wydarzenie

PEKIN, 22 września 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 20 września, z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Grecją, w Pekinie i Atenach za pośrednictwem łącza wideo odbyło się chińsko-greckie wydarzenie pod nazwą Dreams of Youth, Together to Growth [Młodzieńcze marzenia, razem na rzecz wzrostu] w ramach Światowego Wielokulturowego Forum Młodzieży sponsorowanego wspólnie przez Guohua Energy Investment Co, Ltd, podmiot należący do China Energy Investment Corporation, oraz Centrum Międzynarodowej Komunikacji Kulturalnej należące do Chińskiej grupy ds. komunikacji międzynarodowej (ang. China International Communications Group ‒ CICG).

Beijing Session (above) Athens Session (below) Real-time Video Link

Honorowi goście reprezentujący instytucje rządowe oraz przedsiębiorstwa działające w Chinach i Grecji prowadzili dialog w chmurze poprzez łącze wideo z greckimi przedstawicielami młodzieży z działających w Grecji przedsiębiorstw z kapitałem chińskim, a także z chińskimi przedstawicielami młodzieży z przedsiębiorstw i uniwersytetów oraz z przedstawicielami różnych sektorów, w tym greckimi gwiazdami internetu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w życzliwej i przyjaznej dyskusji na takie tematy jak: przyjaźń, historia i kultura oraz relacje pomiędzy firmami z obu krajów.

Ioannis Smyrlis, sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji, Georgios Iliopoulos, ambasador Grecji w Chinach, Xiao Junzheng, ambasador Chin w Grecji, Lu Cairong, wiceprezes CICG, oraz Yang Jiping, wiceprezes China Energy Investment Corporation, zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu i wygłosili przemówienia.

W ramach wydarzenia w obu lokalizacjach poruszono szereg tematów. W sesji poświęconej dialogowi młodzieży przedstawiciele Centrum Ekologicznej Energii i Architektury Guohua Energy Investment Co, Ltd, organizacji Europe Renewable Energy oraz Instytutu Badawczego CNOOC podzielili się wiedzą z zakresu rozwoju, praktycznych zastosowań ekologicznej energii na świecie i transformacji, a także osiągnięciami modernizacyjnymi chińskich przedsiębiorstw energetycznych w obliczu kolejnego etapu rewolucji naukowej i technologicznej oraz transformacji przemysłowej. Przedstawiciele greckich pracowników Banku Chińskiego, firm Huawei i ZTE podzielili się swoimi odczuciami dotyczącymi pracy w chińskich przedsiębiorstwach oraz poglądami na temat chińskiego ducha przedsiębiorczości.

Przedstawiciele Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie w Tesalii, Instytutu Konfucjusza w Atenach oraz innych instytucji i korporacji wymieniali informacje na temat historii i kultury Chin i Grecji oraz nauki języków z profesorem ze Szkoły Historii przy pekińskim Uniwersytecie Capital Normal oraz profesorem ze Szkoły Historii i Kultury przy Uniwersytecie Shandong. Oparty na życzliwości, żywy i przyjazny dialog pozwolił młodym ludziom z obu krajów lepiej zrozumieć siebie nawzajem i zacieśnić relacje, co z kolei sprzyja wymianie między dwoma cywilizacjami.

Przy udziale gości i przedstawicieli młodzieży z Chin i Grecji oficjalnie zainaugurowano Chińsko-Grecką Inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju młodzieży. Inicjatywa ta zakłada połączenie sił przez młodzież z obu krajów w ramach promowania agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, a tym samym wniesienia wkładu w budowanie lepszego świata.

W ramach wydarzenia w Atenach i Pekinie odbyły się również pokazy tradycyjnych chińskich i greckich tańców i instrumentów muzycznych, które w żywy sposób ukazały urok i harmonię dwóch starożytnych cywilizacji.

