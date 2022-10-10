Проводимый Китаем и Грецией Всемирный молодежный форум «Мечты молодежи, вместе к росту»

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Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC)

Oct 10, 2022, 13:27 ET

ПЕКИН, 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- 20 сентября по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Грецией, в Пекине и Афинах было проведено по видеосвязи мероприятие под названием «Мечты молодежи, вместе к росту» (Dreams of Youth, Together to Growth) в рамках Всемирного молодежного мультикультурного форума, спонсированного Guohua Energy Investment Co., Ltd, дочерней компанией China Energy Investment и Центром международных культурных связей China International Communications Group (CIG).

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Beijing Session (above) Athens Session (below) Real-time Video Link
Beijing Session (above) Athens Session (below) Real-time Video Link

Почетные гости из правительственных и деловых кругов Китая и Греции провели облачный диалог по видеосвязи с представителями греческой молодежи из компаний с участием китайского капитала в Греции, представителями китайской молодежи от предприятий и университетов, а также представителями различных секторов, включая греческих интернет-знаменитостей. Участники тепло и дружески обменялись мнениями по таким темам, как традиционная дружба, история и культура, а также деловое сотрудничество между двумя странами.

На мероприятие были приглашены и выступили с речами Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции Иоаннис Смирлис (Ioannis Smyrlis), посол Греции в Китае Георгиос Илиопулос (Georgios Iliopoulos), посол Китая в Греции Сяо Цзюньчжэн (Xiao Junzheng), вице-президент CICG Лу Кайрон (Lu Cairong) и управляющий вице-директор China Energy Investment Corporation Ян Цзипин (Yang Jiping).

Мероприятие проводилось по нескольким темам в двух местах. В рамках молодежного диалога представители Центра экологически чистой энергетики и архитектуры компании Guohua Energy Investment Co, Ltd, программы Europe Renewable Energy и научно-исследовательского института CNOOC поделились информацией о развитии и практическом применении глобальной экологически чистой энергетики, а также о преобразовании и модернизации энергетических предприятий Китая в условиях нового раунда научно-технической революции и промышленной трансформации. Представители греческих сотрудников Банка Китая, Huawei и ZTE поделились своими впечатлениями относительно работы на китайских предприятиях и своими взглядами на дух китайского предпринимательства.

Представители Института Конфуция при Университете Фессалии, Афинского бизнес-института Конфуция и других учреждений и корпораций обменялись мнениями по истории и культуре Китая и Греции, а также по изучению языков с профессором Школы истории Столичного педагогического университета и профессором Школы истории и культуры Шаньдунского университета. Теплый, живой и дружественный диалог позволил молодежи обеих стран лучше понять друг друга и наладить более тесные дружеские отношения, которые благоприятствуют обменам между двумя цивилизациями.

В присутствии гостей и представителей молодежи из Китая и Греции была официально представлена китайско-греческая инициатива по расширению участия молодежи в деле устойчивого развития. В этой инициативе предлагается, чтобы молодежь обеих стран объединила усилия для содействия осуществлению повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и внесла вклад в построение лучшей планеты.

В ходе этого мероприятия в Афинах и в Пекине были также представлены традиционные танцы и музыкальные инструменты Китая и Греции, что наглядно демонстрирует очарование и гармоничность двух древних цивилизаций.

Циюн Чжан (Qiyong Zhang)
+86-13581511962
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1905038/Beijing_Session__above__Athens_Session__below__Real_time_Video_Link.jpg

SOURCE Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC)

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