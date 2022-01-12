Институт онкологии Г. Русси и Anju Software ускорят проведение клинических исследований

Институт онкологии Гюстава Русси и Anju Software продлевают соглашение об использовании платформы электронного сбора данных TrialMaster для ускорения онкологических клинических исследований

Уже пять лет один из ведущих мировых центров по изучению онкологических заболеваний успешно использует платформу электронного сбора данных для проведения клинических исследований

ФОРТ- ЛОДЕРДЕЙЛ (шт. Флорида, США) и ПАРИЖ (Франция), 12 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Anju Software сообщила о продлении соглашения об использовании платформы электронного сбора данных TrialMaster для ускорения онкологических клинических исследований с одним из пяти ведущих центров изучения рака Институтом онкологии Гюстава Русси. Институт успешно использовал TrialMaster на протяжении пяти лет, отметив ускорение и повышение эффективности онкологических исследований независимо от формата их проведения.

В рамках соглашения Институт онкологии продолжит сотрудничать с компанией Anju Software для ускорения клинических исследований с использованием платформы электронного сбора данных TrialMaster. К преимуществам TrialMaster относятся гибкость и масштабируемость платформы, ее легко адаптировать под любой формат: одноцентровое, многоцентровое и другие типы исследований.

«Разработанная компанией Anju Software платформа электронного сбора данных TrialMaster играла ключевую роль в развитии нашего исследовательского потенциала в последние пять лет. Данное решение идеально подходит для исследований новых онкологических соединений, — заявил Стефан Михилс (Stefan Michiels), глава отдела биостатистики и эпидемиологии Института онкологии Гюстава Русси. — Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Anju Software и уверены, что дальнейшее усовершенствование платформы TrialMaster обеспечит ее полное соответствие быстро меняющимся условиям клинических исследований в области онкологических заболеваний».

Платформа электронного сбора данных TrialMaster отличается максимальной простотой использования среди аналогов, представленных на рынке. При этом платформа имеет превосходную эксплуатационную пригодность и гибкость настроек. Инновационное программное обеспечение представляет собой комплексное решение для автоматического сбора данных при проведении I-IV фаз клинических исследований. TrialMaster повышает эффективность исследований и сокращает срок их проведения, обеспечивая более высокое качество данных. Таким образом платформа способствует более быстрому получению результатов.

«Сотрудничество с Институтом онкологии Гюстава Русси в течение последних нескольких лет — честь для нас. Мы своими глазами наблюдали, как использование TrialMaster влияет на проведение онкологических исследований и позволяет найти инновационные варианты лечения для сложных случаев, — отметил старший вице-президент компании Anju Software в регионе Европа и Африка Рохит Мистри (Rohit Mistry). — Мы рады продолжить работу над таким жизненно важным проектов совместно с нашими партнерами из Института онкологии Гюстава Русси. Их доверие к Anju Software и TrialMaster укрепляет нашу приверженность обеспечению высочайшего качества обслуживания в интересах больных раком по всему миру».

Информация об Институте онкологии Гюстава Русси

Институт считается ведущим европейским онкологическим центром и пятым в мире. Институт занимается только онкологическими исследованиями и является одним из членов-основателей парижского кластера по борьбе с раком Saclay. В данном институте совершаются диагностические и терапевтические открытия. Институт обслуживает почти 50 тысяч пациентов в год, проводя исследования, предоставляя услуги по уходу за больными и проводя обучение. Институт специализируется на лечении редких онкологических заболеваний и сложных опухолей, а также лечении онкологических заболеваний у пациентов любого возраста. При уходе за пациентами применяются самые передовые медицинские методы с учетом личных потребностей. Помимо качества лечения, во внимание принимаются физические, психологические и социальные особенности. На территории двух кампусов — Villejuif и Chevilly-Larue — работают 3 200 медицинских сотрудников. В Институте онкологии Гюстава Русси есть все необходимое для проведения исследований на самом высоком уровне. Четверть пациентов участвуют в клинических испытаниях.

Более подробная информация представлена на следующих страницах: www.gustaveroussy.fr/en, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

Информация о компании Anju Software

Anju Software занимается разработкой и поддержкой адаптивной платформы для проведения клинических испытаний и управления медицинскими записями. Не так давно компания представила современное хранилище данных клинических исследований. Аналитическое решение на основе технологии искусственного интеллекта сочетает в себе возможности интеграции данных и приложений и идеально подходит для сферы фармацевтики, биотехнологий и контрактных исследований.

Контактное лицо компании:

Tony Riggio (Тони Риджио)

Anju Software

908-839-6335

[email protected]

Контакты для прессы:

John F. Kouten (Джон Ф. Каутен)

JFK Communications, Inc.

609-241-7352

[email protected]

SOURCE Anju Software