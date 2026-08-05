INTCO Medical es reconocida por sus avances en materia de ESG

INTCO Medical, reconocida en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global (Edición China) 2025 por sus avances en materia de ESG

ZIBO, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical ("la compañía"), fabricante líder mundial de guantes desechables, ha sido incluida en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global (Edición China) 2025, además de recibir el reconocimiento como una empresa destacada del sector por su progreso en materia ambiental, social y de gobierno (ESG), lo que refleja el continuo avance de la compañía en este ámbito.

Tras este reconocimiento, INTCO Medical publicó su Informe ESG 2025, en el que detalla los avances en fabricación sostenible, desarrollo de empleados, participación comunitaria y transparencia en el gobierno.

«El desarrollo sostenible dentro del sector sanitario se refleja, en última instancia, en la capacidad de una empresa para atender las necesidades sanitarias mundiales de forma fiable, responsable y con una calidad consistentemente alta», declaró un representante de ESG de INTCO Medical. «Este reconocimiento confirma nuestro progreso continuado en materia de ESG. Seguiremos integrando la sostenibilidad en I+D, fabricación, operaciones y colaboración global para fortalecer la competitividad a largo plazo y crear valor duradero para clientes, empleados, socios y comunidades».

El Anuario de Sostenibilidad de S&P Global es un reconocimiento de las empresas evaluadas mediante su Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, que valora el rendimiento de sostenibilidad específico del sector. La inclusión de INTCO Medical refleja el progreso tanto en la divulgación de información ESG como en las prácticas operativas.

En 2025, los esfuerzos ambientales de INTCO Medical se centraron en la fabricación con bajas emisiones de carbono y la eficiencia en el uso de recursos. Según el Informe ESG de la compañía, las emisiones de carbono por guante disminuyeron un 11,14% en su cifra interanual, hasta alcanzar los 18,14 gramos de dióxido de carbono equivalente, mientras que el consumo de agua por guante se redujo un 6,88%, hasta los 0,20 litros. La compañía también generó 12.537,23 MWh de electricidad renovable proveniente de energía solar y eólica, lo que impulsó una mayor eficiencia energética y el uso de energías limpias en la producción.

Dentro del ámbito social, INTCO Medical continuó invirtiendo en su personal y en las comunidades. En el año 2025, las mujeres representaban el 58% de sus 12.941 empleados, incluyendo el 35% de la gerencia y el 56% de la alta dirección, a la vez que la cobertura de formación de los empleados alcanzó el 100%, con un promedio de 31,55 horas por persona. La compañía también apoyó la salud pública, la educación y la asistencia a personas con discapacidad, con donaciones benéficas acumuladas que superaron los 11,3 millones de dólares estadounidenses.

En materia de gobierno, INTCO Medical continuó fortaleciendo el gobierno del consejo, la gestión de riesgos y los procesos de control interno, al tiempo que mejoró la comunicación con las partes interesadas en todas sus operaciones globales. Además, también integró la sostenibilidad de forma más profunda en la gestión de proveedores, la relación con los clientes y la presentación de informes ESG multilingües, lo que contribuyó a generar mayor transparencia, confianza y resiliencia a largo plazo.

Para INTCO Medical, este reconocimiento confirma el progreso alcanzado y subraya que la sostenibilidad es un proceso continuo. Aprovechando este impulso, la compañía seguirá promoviendo el desarrollo sostenible mediante la innovación, operaciones más ecológicas y un gobierno más sólido dentro de todas sus operaciones globales.