Intella X prezentuje „Adventure" - satysfakcjonującą tradycyjną grę z nagrodami w środowisku Web3

PANGYO, Korea Południowa, 4 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- NEOWIZ, południowokoreański gigant w branży gier, z dumą prezentuje „Adventure", przełomową usługę na platformie gamingowej Web3 Intella X, która przygotuje grunt pod najbardziej wyczekiwany zrzut tokenów w 2024 r. Nowa funkcja platformy stanowi znaczący krok w kierunku stworzenia pomostu między tradycyjnymi graczami a innowacyjnym środowiskiem technologii Web3.

„Adventure", stworzona z myślą o zróżnicowanej społeczności graczy, oferuje wyjątkowe połączenie gry, współpracy i nagród, umożliwiając graczom zbieranie punktów w różnego rodzaju rozgrywkach i ich wymianę na IX, tokeny Intella X. Ta innowacyjna inicjatywa wzbogaca środowisko gier, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno doświadczonych, jak i nowych graczy na platformie Web3. Wraz z nią wprowadzono również „Crew", dynamiczny system gildii, który promuje współpracę i poczucie wspólnoty w ramach ekosystemu Intella X.

W ramach „Adventure" gracze mogą wybierać spośród bogatej gamy gatunków, począwszy od strategii turowej po gry sportowe i FPS, z których każdy to wyjątkowa okazja do zbierania punktów.

Jako efekt najnowszej współpracy Intella X z dumą ogłosiła pierwszy projekt NFT PFP - E.R.C.C (Early Retired Cats Club) zainspirowany nagradzaną grą NEOWIZ Cats & Soup, która osiągnęła liczbę pobrań na świecie przekraczającą 50 milionów. Kolekcja E.R.C.C szybko zyskała wysoką pozycję wśród elitarnych kolekcji na głównych giełdach NFT takich jak OpenSea i Blur, co potwierdza atrakcyjność Intelli X na rynku cyfrowym.

Aby przygotować się do wprowadzenia „Adventure", Intella X wdrożyła również dwie pionierskie usługi, które umożliwią użytkownikom zdobycie przewagi poprzez gromadzenie punktów z różnych rodzajów aktywności społecznej w ramach blockchain i poza nim, przygotowując grunt pod wielki debiut platformy w 2024 r.

Rzecznik prasowy Intella powiedział: „Prezentując >>Adventure<<, zapraszamy graczy z całego świata, aby wspólnie z nami przekraczali granice tradycyjnego rozumienia gier, nagród i pojęcia społeczności. Wykraczając poza postęp technologiczny, przewodzimy na drodze w kierunku przyszłości, w której każde osiągnięcie w grze ma wartość w świecie rzeczywistym, co stanowi uosobienie głównych założeń Web3".

NEOWIZ

Założona w 1997 r. spółka NEOWIZ (KOSDAQ:095660) to jeden z pionierów i największych producentów gier w Korei. Firma z powodzeniem wydała szeroki katalog gier na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, uczestnicząc w tworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży wielu cieszących się ogromną popularnością tytułów, w tym „Lies of P", „FIFA Online", „Brave Nine", „DJMAX Respect", „Skul: The Hero Slayer", „The Hero Slayer" i „Cats & Soup".

