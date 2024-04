Intella X uvádza 'Adventure': Tradičná hra s odmenami Web3

PANGYO, Južná Kórea, 4. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť NEOWIZ, juhokórejský herný velikán, s hrdosťou predstavuje 'Adventure,' transformačnú službu na svojej hernej platforme Web3, Intella X, ktorá pripravuje pôdu pre jeden z najočakávanejších airdropov tokenov roku 2024. Nová funkcia platformy predstavuje významný krok v preklenutí priepasti medzi tradičnými hráčmi a inovatívnym prostredím technológie Web3.

Program 'Adventure,' navrhnutý s ohľadom na rôznorodú hernú komunitu, ponúka jedinečnú kombináciu hrania, spolupráce a odmien, čo hráčom umožňuje získavať body v rôznych žánroch a konvertovať ich na natívne tokeny IX platformy Intella X. Tento inovatívny prístup zlepšuje herné prostredie, uspokojuje skúsených aj nových hráčov Web3 a predstavuje „Crew", dynamický cechový systém, ktorý podporuje tímovú prácu a komunitu v rámci ekosystému Intella X.

Ako sa dobrodružstvo 'Adventure' odvíja, hráči sa ponárajú do obrovského výberu herných žánrov od strategickej hry založenej na ťahoch až po šport a FPS, pričom každý poskytuje jedinečné príležitosti na získavanie bodov.

S najnovšou funkciou spustila Intella X svoj prvý projekt NFT PFP, E.R.C.C (Early Retired Cats Club), inšpirovaný uznávanou hrou NEOWIZ, Cats & Soup, ktorá sa môže pochváliť viac ako 50 miliónmi stiahnutí na celom svete. Kolekcia E.R.C.C si rýchlo získala uznanie medzi elitnými kolekciami na popredných trhoch NFT ako sú OpenSea a Blur, čo preukazuje presvedčivú digitálnu príťažlivosť Intella X.

V rámci prípravy na 'Adventure,' nasadila Intella X aj dve priekopnícke služby, ktoré používateľom umožňujú získať výhodu zbieraním bodov prostredníctvom rôznych sociálnych, on-chain a off-chain aktivít, čím pripravujú cestu pre veľký debut platformy v roku 2024.

Hovorca Intella X uviedol: „Odhalením herného programu 'Adventure' posielame pozvánku hráčom na celom svete, aby sa k nám pridali a prekročili tradičné hranice hry, odmeňovania a komunity. Odvážime sa ísť nad rámec technologického pokroku a stojíme na čele hnutia smerom k budúcnosti, kde má každý úspech v hre hmatateľnú hodnotu v reálnom svete, v súlade so základnými princípmi Web3."

O spoločnosti NEOWIZ

Spoločnosť NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roku 1997, je považovaná za priekopníka a jednu z popredných kórejských herných spoločností. Spoločnosť úspešne vydala širokú škálu počítačových a mobilných hier a podieľala sa na vývoji úspešných titulov ako Lies of P, FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer či Cats & Soup.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2377319/IXA_OPEN_PR__1.jpg