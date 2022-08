Inverno: hora de hidratar a pele

Pesquisa mostra que as pessoas não têm rotina de cuidados com o corpo. Apenas 48% dos entrevistados usam hidratantes corporais com frequência. É o que diz o estudo realizado pela Ipsos para TheraSkin

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Os cuidados com a pele devem acontecer em todos os períodos do ano, independente da estação. Mas não é isso que acontece. Pesquisa encomendada pela TheraSkin à Ipsos mostrou que as pessoas intensificaram os cuidados com o corpo durante a pandemia, mas apenas 48% dos entrevistados usam hidratantes corporais com frequência.

A hidratação é um dos passos mais importantes dos cuidados com a pele, principalmente, nas mais secas ou sensíveis. No inverno, essa necessidade torna-se ainda maior devido às baixas temperaturas e banhos mais quentes, que podem causar maior ressecamento na pele. "A água muito quente, por exemplo, remove a gordura presente na camada de proteção da pele, deixando-a mais vulnerável. Por isso, o ideal é tomar banhos mornos e não muito prolongados e, ao finalizar, aplicar um creme hidratante para auxiliar na restauração da barreira cutânea", explica o Dr. Antonio Gomes Neto, médico dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Uma rotina de cuidados simples, mas frequente, faz a diferença para o bem-estar e para uma pele saudável. Buscar por hidratantes corporais com ingredientes nutritivos e com propriedades anti-inflamatórias ajudam a mantê-la nutrida e com aparência bonita, além de contribuir para a preservação da sua proteção natural. "Entre os principais benefícios do uso de hidratantes estão a restauração da película protetora da pele, regeneração celular e prevenção do envelhecimento, por isso seu uso diário é necessário", conclui o médico.

A linha Klaviê Clinical promove uma hidratação profunda no corpo, rosto ou áreas localizadas, como mãos, pés, joelhos e cotovelos, por um período de até 24 horas. O resultado é uma pele protegida, macia, viçosa e com alta luminosidade.

Klaviê® Clinical Creme Hidratante age na restauração da barreira cutânea e mantém o pH fisiológico da pele, além de ter ingredientes com propriedades antipruriginosas (reduz a coceira), anti-inflamatórias e anti-histamínicas. Sua eficácia foi comprovada com estudos clínicos e é testado por dermatologistas e avaliado por pediatras, o que permite o uso em bebês e crianças. É hipoalergênico, livre de conservantes, fragrâncias e corantes. Esses fatores garantem segurança e conforto a um dos tipos de peles mais delicadas que existem, como a dos bebês. Preço sugerido: R$ 61,90

Klaviê® Clinical Loção Hidratante (190 e 390mL) proporciona uma hidratação profunda para pele seca e sensível durante um período de 24 horas, garantindo excelente hidratação até a próxima aplicação. Atua como restaurador da barreira cutânea, mantendo o pH fisiológico da pele. Conta com ingredientes ativos SymRepair® e SymCalmin®, que conferem ação antipruriginosa e anti-inflamatória, aliviando coceiras e pruridos, e também colaboram com o reparo da barreira cutânea. Indicado para peles secas, sensíveis e sensibilizadas e pode ser usado por adultos e crianças. Preço sugerido: R$ 67,90 (190ml) e 89,90 (390ml).

Klaviê® Clinical Sabonete Líquido (150mL) é SYNDET, ou seja, não possui sabão em sua composição, o que é ótimo para peles sensibilizadas e especiais. É rico em agentes que preservam a barreira cutânea e ideal para aplicação na pele seca, sensível ou irritada, pois ajuda a manter o pH fisiológico, limpando sem agredir. Preço sugerido: R$ 54,90

Sobre a TheraSkin®

Farmacêutica brasileira, especialista em cuidados com a pele e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de produtos. São mais de 80 anos de atuação, com profissionais comprometidos em entregar qualidade, inovação e fórmulas eficazes e seguras para todos os tipos de pele, valorizando a saúde e o bem-estar de cada indivíduo. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Mais informações em: http://theraskin.com.br .

