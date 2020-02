Investimento em franquia de harmonização facial é garantia de sucesso

Além do alto consumo de produtos, o Brasil é o segundo país que mais faz procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a Pesquisa Estética Global, realizada anualmente pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). "Os brasileiros buscam cada vez mais técnicas inovadoras e minimamente invasivas, em alternativa às cirurgias. Estamos prontos para atendê-los, ampliando nossa presença em todo o território nacional", afirma Andrezza Fusaro, sócia-fundadora da Royal Face.

Carnê da Beleza: acessível para todos

Os métodos não invasivos registraram um crescimento mundial de 10,4%, em 2018. Comprovando essa tendência, a Royal Face, rede especializada em harmonização facial, já soma 62 unidades comercializadas e pretende ultrapassar a marca de 120 clínicas até o fim deste ano.

Como não depende de sazonalidade, o mercado de beleza é uma aposta segura para quem pretende investir em um novo negócio. Nos últimos três meses de 2019, a Royal Face registrou um aumento médio de 20% na procura pelos tratamentos.

Com foco especial na emergente classe C, a rede conta com um serviço financeiro dedicado a facilitar o acesso aos tratamentos estéticos para todos os brasileiros. "Criamos o Carnê da Beleza, que é exclusivo da nossa rede e permite o parcelamento em até 24 vezes. Esse é um dos diferenciais que conquistaram nossos parceiros em várias regiões do Brasil", complementa a empresária.

A rede oferece mais de 40 tipos de procedimentos, com destaque para toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e fios de sustentação – que proporcionam o conhecido efeito lifting –, além de microagulhamento, Skinbooster, peeling, clareamento de melasma e secagem de vasinhos. "Levamos a harmonização facial para um público que não tinha acesso. Especialmente os tratamentos mais desejados, como a toxina botulínica, o preenchimento e os fios de sustentação", aponta Andrezza.

Atualmente, a Royal Face está presente em seis estados (SP, PR, RS, SC, GO e MG) e continua expandindo, com unidades em fase de implantação em cinco capitais do Nordeste – Aracaju (SE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Salvador (BA). "Nossa marca e modelo de negócio têm sido um sucesso, e essa confiabilidade é refletida no reconhecimento dos nossos parceiros. Hoje, 42% dos franqueados possuem mais de uma unidade da Royal Face. Com nossa meta de expansão, vamos dobrar o número de clínicas até final de 2020 e incrementar o mercado de trabalho em todas as regiões de atuação, chegando a aproximadamente 1.000 colaboradores na rede."

Como franqueadora, a Royal Face oferece todo o suporte para o negócio, com atuação junto ao franqueado para montagem da estrutura física, equipes, aprimoramento de vendas, atendimento, gestão do negócio, operação e planejamento comercial. "Além disso, todos os colaboradores recebem treinamentos em suas respectivas áreas, de forma contínua e com suporte diário. Garantimos, assim, a padronização dos serviços com um atendimento de alta qualidade", finaliza.

