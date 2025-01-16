İpek Yolu'nda Asma Süsleme Çalışması kitabında Antik Roma süslemesi.

SHIJIAZHUANG, Çin, 16 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Great Wall New Media'nın haberi -- İpek Yolu, Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki alışveriş ve karşılıklı anlayışta önemli bir köprü olmuş ve yol boyunca zengin bir sanatsal miras bırakmıştır. Profesör Chang Ying tarafından kaleme alınan ve People's Publishing House tarafından yayınlanan İpek Yolu'nda Asma Süsleme Çalışması, Akdeniz'den Çin'e uzanan bir kültür şeridini özel bir süsleme olan "asma" üzerinden örüyor. Roma dönemindeki natüralist asma bezeme tarzını inceleyen etkileyici bölüm, Roma bezemesi üzerine mevcut en yenilikçi bilimsel bakış açılarından birini sunuyor.

The book of Study of Grapevine Ornament on the Silk Road

Kitabın Roma tarzı asma süslemesine ilişkin tartışması temel olarak iki noktaya odaklanıyor; bunlardan biri anlam, diğeri ise biçim ve üslup. Anlam açısından bakıldığında, Roma cenaze kültüründe asmanın, şarap tanrısı Diyonisos ile bağlantılı olarak bereket, yaşamın sürekliliği, yeniden doğuş ve korunmayı simgeleyen özel bir anlamı bulunuyor ve bu derin anlamlar üzüm asmalarını cenaze ve ritüel nesnesi olarak popüler hale getiriyor.

Biçim açısından ise kitap, üzüm yapraklarıyla temsil edilen Roma natüralist botanik süslemelerinin bir özetini sunuyor. Kitap, natüralist süslemelerin zanaat teknolojisindeki değişimden kaynaklandığını ve farklı zanaatların farklı süsleme tarzlarını ifade etmede iyi olduğunu öne sürüyor. Canlı ve ilginç bir ifadenin natüralist süsleme biçimi: "Zamanın zanaatkarları bir öğretmen olarak, yaprak süslemesinin doğal duygusunu, sadece ayrıntıları mümkün olduğunca oymakla kalmayıp aynı zamanda yaprakların suyu emdikten sonra yüzeye çıkardığı titreme hissini ve daha sonra güneşin düzensiz eğriliğine maruz kaldığı zamanki hissi ifade etmek istediklerini keşfettiler." Kitap, ayrıca asmaların çömlekçilik, metal eşya, taş oymacılığı gibi farklı malzemelerle gerçekleştirilen el sanatlarındaki kullanımlarına da yer veriyor. Asmaları zanaat teknolojisi, kültürel semboller, sanatsal üslup vb. açılardan derinlemesine inceleyen kitap, Roma süsleme sanatının özellikleri ve evrimine ilişkin kavrayışı zenginleştirip derinleştiren farklı tarihsel dönem ve kültürel arka planlardaki asma süslemelerinin çeşitlilik ve karmaşıklığını ortaya koyuyor.

Kitap, Roma asma motiflerini daha geniş bir kültürel alışveriş bağlamına yerleştirerek sadece Roma'ya değil, doğu Akdeniz, Etrürya, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve diğer bölgelerdeki kültürel etkileşimlere de odaklanıyor. Ayrıca, asma deseninin kültürler arası karşılaştırmalı çalışması sayesinde, Roma sanatı çalışmaları için yeni içerik ve perspektifler sunuyor ve antik kültürel alışverişlerin derinlemesine tartışılması için ampirik malzeme temin ediyor.

Sonuç olarak, İpek Yolu'nda Asma Süsleme Çalışması kitabı, eski Avrasya medeniyetleri arasındaki alışverişi belli örneklerle ortaya koyuyor. Kitap, farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve tanımanın geliştirilmesine yardımcı olurken İpek Yolu üzerindeki kültürel değişim ve işbirliği için 'ortak hafıza'nın temelini atıyor ve İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasında kültürel işbirliğinin teşvik edilmesi için akademik destek sağlıyor.

(Çin İletişim Üniversitesi Profesörü Yang Jie tarafından)

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