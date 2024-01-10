Irina Shayk ve Thierry Henry DJWE'nin 20. Yılı için Kutlama Kampanyasında Yer Alıyor

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Doha Jewellery and Watches Exhibition

10 Jan, 2024, 07:23 ET

LONDRA ve DOHA, Katar, 10 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Lüks ve tasarımın simgesi haline gelen Doha Mücevher ve Saat Fuarı (DJWE), 5 – 11 Şubat tarihlerinde 20. yılında ziyaretçilerin karşısına çıkmak için hazır. Dünyanın en gıpta ile bakılan lüks saatlerini, mücevherlerini, elmaslarını, altınlarını ve gümüşlerini bünyesinde barındıran fuar, 175'ten fazla ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapacak ve diğerlerinin yanı sıra Chanel, Cartier, Tiffany & Co., Bulgari, Rolex, Patek Philippe ve IWC dahil olmak üzere uluslararası markalara rakipsiz bir erişim sunacak.

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Irina Shayk and Thierry Henry star in Doha Jewellery and Watches Exhibition 2024 campaign launch
Irina Shayk and Thierry Henry star in Doha Jewellery and Watches Exhibition 2024 campaign launch
Irina Shayk and Thierry Henry star in Doha Jewellery and Watches Exhibition 2024 campaign launch
Irina Shayk and Thierry Henry star in Doha Jewellery and Watches Exhibition 2024 campaign launch

Multimedya Haber Bültenini görmek için lütfen tıklayın: 
https://www.multivu.com/players/uk/9243251-irina-shayk-thierry-henry-star-in-launch-campaign-djwe-2024/

Visit Qatar, etkinlik için süper model ve televizyon siması Irina Shayk'ın yanı sıra spor muhabiri eski ikonik Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'nin rol aldığı "Mücevher Uzmanları" kampanyasını yayınladı. Kampanya, 51 East, Ali bin Ali, Alfardan Jewellery, Al Majed ve Bulgari dahil olmak üzere en ikonik parçalarının ve markalarının çekilmesi için özel erişim sunan Katar'dan uzun süreli müdavim ve ortaklardan beşinin desteği ile olağanüstü mücevher ve saatlerin özel bir koleksiyonunu sergiliyor.

Luca Caon'un yönettiği büyüleyici kampanya filmini moda fotoğrafçısı Rowan Papier'in gerçekleştirdiği göz alıcı bir fotoğraf çekimi tamamlıyor.

Katar Turizm'de Pazarlama Planlama Başkanı olan Hessa Al-Thani şu yorumu yaptı: "Bu yılın etkinliğiyle birlikte, DJWE'nin başlangıcından itibaren geçen inanılmaz 20 yılı kutluyor olacağız. Bu etkinlik dünyanın en özel mücevher ve saatlerinin olağanüstü bir sergisi haline geldi ve lüks sanat eserlerine kıymet veren kişilere yönelik bir etkinlik. Ülke, bölgedeki en hızlı büyüyen turizm merkezi olma yolunda yükselmeye devam ederken bu etkinlik Katar'daki yıllık etkinlik takvimindeki cazibeyi yansıtıyor."

Thierry Henry DJWE için gözler önüne ilk çıkışıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Kariyerim boyunca hep tasarım ve lüks açısından en iyi olanı takdir ettim. Saat sektörünü sıkı bir şekilde takip ediyorum ve bir saat üretmek için gereken adanmışlığa, uzmanlığa ve gereken yıllarca süren eğitime hayranım. Gerçekten  tüm fuarı ve sergilenen her şeyi deneyimlemek için çok heyecanlıyım ve özel parçalar, tasarımcılar ve sanatkarlar için gözümü açık tutacağım. Ayrıca Katar'ın kültürel açıdan öne çıkan diğer yönlerini de deneyimlemek için sabırsızlanıyorum."

Irina Shayk, "2024 Doha Mücevher ve Saat Fuarı aracılığıyla Visit Qatar ile olan ortaklığımı sürdürdüğüm için mutluyum. Lüks ürünlerde en iyisini öne çıkarmaya olan bağlılıkları gerçek bir keşif hissi yaratıyor ve fuardaki parçaların nesilden nesle kalacak aile yadigarları olacağını biliyorum," şeklinde yorum yaptı.

Film, DJWE'nin resmi ağırlama ortağı Katara Hospitality'ye bağlı görkemli Katara Towers ve Raffles Doha Otel'de çekildi.

https://visitqatar.com/intl-en/events-calendar/doha-jewellery-and-watches-exhibition

Video - https://www.youtube.com/watch?v=g7gGZ2UuTbc
Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2314269/DJWE_2024.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2315479/DJWE_Logo.jpg

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