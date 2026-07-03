iTmethods rejoint la Linux Foundation, FINOS et l'Agentic AI Foundation pour faire progresser les normes de gouvernance relatives à l'IA agentique réglementée

L'entreprise de Toronto apporte des fonctionnalités de contrôle d'exécution, de traçabilité et de portabilité des modèles aux normes ouvertes qui définissent les fondements d'une IA autonome fiable dans les services financiers et d'autres secteurs réglementés.

TORONTO, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- iTmethods, la société qui développe la couche de contrôle et d'assurance pour l'IA agentique d'entreprise, annonce aujourd'hui avoir rejoint la Linux Foundation en tant que membre Silver. Grâce à sa participation à la Fintech Open Source Foundation (FINOS) et à l'Agentic AI Foundation (AAIF), iTmethods apportera son expertise en matière de gouvernance d'exécution, de preuves inviolables et de portabilité des modèles aux normes ouvertes qui détermineront comment garantir la fiabilité de l'IA autonome dans les environnements réglementés.

iTmethods - Enterprise AI, Governed

À mesure que les banques, les assureurs et autres établissements réglementés font passer l'IA agentique de la phase pilote à la production, la capacité à prouver le contrôle devient une condition préalable au déploiement. iTmethods répond à ce besoin grâce à Continuous Agentic Assurance : la couche de gouvernance, de traçabilité et de portabilité qui permet aux organisations d'exécuter n'importe quel modèle, de changer de modèle en cas d'urgence et de démontrer la maîtrise des processus aux autorités de régulation.

L'entreprise participe à trois initiatives open source interdépendantes qui jettent les bases d'une IA agentique fiable :

La Linux Foundation offre un cadre de gouvernance neutre pour les normes ouvertes les plus largement adoptées.

offre un cadre de gouvernance neutre pour les normes ouvertes les plus largement adoptées. FINOS , la branche dédiée aux services financiers de la Linux Foundation, mène des travaux sur la gouvernance responsable de l'IA par le biais de son AI Fund (soutenu par DTCC, Morgan Stanley, RBC et NatWest) et de l'Open Source Enterprise Resiliency Alliance (OSERA), récemment annoncée.

, la branche dédiée aux services financiers de la Linux Foundation, mène des travaux sur la gouvernance responsable de l'IA par le biais de son AI Fund (soutenu par DTCC, Morgan Stanley, RBC et NatWest) et de l'Open Source Enterprise Resiliency Alliance (OSERA), récemment annoncée. L'Agentic AI Foundation (AAIF) élabore des normes ouvertes pour des agents autonomes interopérables, notamment le Model Context Protocol (MCP).

iTmethods est déjà présent dans cet écosystème. Ils proposent une mise en œuvre gérée et régulée de Fluxnova, la plateforme d'orchestration open source hébergée par FINOS, en appliquant une gouvernance d'exécution et des preuves inviolables aux flux de travail autonomes dans des environnements réglementés. C'est cette expérience pratique qu'iTmethods apporte au travail de normalisation.

« Dans le secteur des services financiers, soumis à une réglementation très stricte, la conformité doit être automatisée, et les infrastructures doivent être observables », déclare Olivier Poupeney, Field CTO, FINOS. « C'est pourquoi nous élaborons ensemble des normes et des outils open source — notamment l'AI Governance Framework (AIGF), les Common Cloud Controls (CCC), Fluxnova et CALM — afin de mettre en place le pipeline Governance-as-Code nécessaire pour développer l'IA de manière responsable. Nous sommes ravis d'accueillir d'iTmethods, dont l'expertise en matière d'environnements d'exécution aidera le secteur à mettre en production l'IA agentique en toute sécurité. »

« Ce sont les normes ouvertes qui détermineront à qui l'on accordera sa confiance à l'ère agentique », déclare Paul Goldman, CEO d'iTmethods. « Ce qui fait défaut dans une grande partie de ces travaux, c'est la couche de contrôle et de vérification qui permet de prouver ce qu'un agent a réellement fait. Nous unissons nos forces pour apporter cette perspective d'opérateur acquise dans les environnements réglementés. »

iTmethods exploite également Dark Factory, sa plateforme de développement logiciel autonome et régulée, et publie The Trust Layer, une série hebdomadaire consacrée à la gouvernance de l'IA agentique dans les secteurs réglementés.

À propos d'iTmethods

iTmethods construit la couche de confiance pour l'IA d'entreprise : la couche de contrôle et d'assurance qui permet aux établissements réglementés d'exploiter n'importe quel modèle, de le remplacer rapidement en cas de besoin et de démontrer qu'ils en assurent le contrôle. Ses produits Reign et Forge assurent la gouvernance en temps réel, la traçabilité et la portabilité de l'IA agentique dans les services financiers et d'autres secteurs réglementés. Son siège social est situé à Toronto. Enterprise AI. Governed. Pour en savoir plus, rendez-vous sur itmethods.com.

Contact : Paul Goldman, CEO d'iTmethods, [email protected]

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