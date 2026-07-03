iTmethods tritt der Linux Foundation, FINOS und der Agentic AI Foundation bei, um Governance-Standards für regulierte agentische KI voranzutreiben

Das in Toronto ansässige Unternehmen bringt Laufzeitüberwachung, Nachweise und Modellportabilität in die offenen Standards ein, die vertrauenswürdige autonome KI im Finanzwesen und in anderen regulierten Branchen prägen.

TORONTO, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- iTmethods, ein Unternehmen, das die Steuerungs- und Absicherungsebene für agentenbasierte KI in Unternehmen entwickelt, hat heute seinen Beitritt zur Linux Foundation als Silver-Mitglied bekannt gegeben. Durch die Mitgliedschaft in der Fintech Open Source Foundation (FINOS) und der Agentic AI Foundation (AAIF) wird iTmethods seine Expertise in den Bereichen Laufzeit-Governance, manipulationssichere Nachweisführung und Modellportabilität in die Entwicklung offener Standards einbringen; diese Standards werden maßgeblich dafür sein, wie autonomer KI in regulierten Umgebungen Vertrauen entgegengebracht wird.

iTmethods - Enterprise AI, Governed

Da Banken, Versicherungen und andere regulierte Institutionen agentenbasierte KI vom Pilotstadium in den Produktivbetrieb überführen, wird die Fähigkeit, die Kontrolle nachzuweisen, zu einer Voraussetzung für den Einsatz. iTmethods begegnet dieser Herausforderung mit „Continuous Agentic Assurance": der Governance-, Nachweis- und Portabilitätsschicht, die es Unternehmen ermöglicht, beliebige Modelle zu betreiben, Modelle unter Druck auszutauschen und den Aufsichtsbehörden die Kontrolle nachzuweisen.

Das Unternehmen beteiligt sich an drei miteinander verknüpften Open-Source-Initiativen, die die Grundlage für vertrauenswürdige agentenbasierte KI schaffen:

Die Linux Foundation bietet den neutralen Governance-Rahmen für die am weitesten verbreiteten offenen Standards.

bietet den neutralen Governance-Rahmen für die am weitesten verbreiteten offenen Standards. FINOS , der Finanzdienstleistungszweig der Linux Foundation, treibt die Arbeit an einer verantwortungsvollen KI-Governance durch seinen KI-Fonds (getragen von DTCC, Morgan Stanley, RBC und NatWest) und die kürzlich angekündigte Open Source Enterprise Resiliency Alliance (OSERA) voran.

, der Finanzdienstleistungszweig der Linux Foundation, treibt die Arbeit an einer verantwortungsvollen KI-Governance durch seinen KI-Fonds (getragen von DTCC, Morgan Stanley, RBC und NatWest) und die kürzlich angekündigte Open Source Enterprise Resiliency Alliance (OSERA) voran. Die Agentic AI Foundation (AAIF) entwickelt offene Standards für interoperable autonome Agenten, darunter das Model Context Protocol (MCP).

iTmethods ist in diesem Ökosystem bereits aktiv. Das Unternehmen bietet eine verwaltete, geregelte Implementierung von Fluxnova, der von FINOS gehosteten Open-Source-Orchestrierungsplattform, und wendet dabei Laufzeit-Governance sowie manipulationssichere Nachweise auf autonome Arbeitsabläufe in regulierten Umgebungen an. Diese praktische Erfahrung bringt iTmethods in die Standardisierungsbemühungen ein.

„In der stark regulierten Finanzdienstleistungsbranche muss die Compliance automatisiert und die Infrastruktur beobachtbar sein", sagte Olivier Poupeney, Field CTO bei FINOS. „Deshalb entwickeln wir gemeinsam Open-Source-Standards und -Tools – darunter das AI Governance Framework (AIGF), Common Cloud Controls (CCC), Fluxnova und CALM –, um die für eine verantwortungsvolle Skalierung von KI erforderliche ‚Governance-as-Code'-Pipeline bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, iTmethods willkommen zu heißen, dessen Laufzeit-Expertise der Branche helfen wird, agentenbasierte KI sicher in die Produktion zu überführen."

„Offene Standards werden entscheiden, wem im Zeitalter der agentenbasierten KI Vertrauen geschenkt wird", sagte Paul Goldman, CEO von iTmethods. „Das fehlende Puzzlestück bei einem Großteil dieser Arbeit ist die Kontroll- und Sicherungsschicht, die nachweist, was ein Agent tatsächlich getan hat. Wir schließen uns an, um diese Betreiberperspektive aus regulierten Umgebungen einzubringen."

iTmethods betreibt außerdem Dark Factory, seine regulierte Plattform für autonome Softwareentwicklung, und veröffentlicht The Trust Layer, eine wöchentliche Serie über die Steuerung agentenbasierter KI in regulierten Branchen.

Informationen zu iTmethods

iTmethods entwickelt die Trust Layer für Unternehmens-KI: die Kontroll- und Sicherheitsschicht, die es regulierten Institutionen ermöglicht, beliebige Modelle zu betreiben, diese unter Druck auszutauschen und die Kontrolle nachzuweisen. Die Produkte des Unternehmens, „Reign" und „Forge", bieten Laufzeit-Governance, Nachweismöglichkeiten und Portabilität für agentenbasierte KI im Finanzdienstleistungssektor und anderen regulierten Branchen. Hauptsitz in Toronto. KI für Unternehmen. Geregelt. Weitere Informationen finden Sie unter itmethods.com.

Kontakt: Paul Goldman, CEO von iTmethods, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3003371/iTmethods_Inc_iTmethods_Joins_the_Linux_Foundation__FINOS__and_A.jpg