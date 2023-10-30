JA Solar сохраняет категорию инвестиционной привлекательности ААА в рейтинге PV ModuleTech

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JA Solar Technology Co., Ltd.

30 Oct, 2023, 18:31 ET

ПЕКИН, 30 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания PV Tech опубликовала рейтинг инвестиционной привлекательности за третий квартал 2023 года, согласно которому компания JA Solar вновь получила высшую категорию ААА благодаря стабильно высоким финансовым показателям, постоянным технологическим инновациям и надежному качеству своей продукции. Компания добивается этого рейтинга уже несколько кварталов подряд, демонстрируя свой высокий авторитет на мировом рынке оборудования для солнечной энергетики.

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JA Solar retains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings
JA Solar retains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings

Являясь одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических модулей, компания на протяжении многих лет выпускает высокоэффективную и высококачественную продукцию для удовлетворения разнообразных потребностей своих клиентов во всем мире. Ее модули серии DeepBlue завоевывают все большую популярность среди клиентов благодаря высокой эффективности. высокой мощности, улучшенной генерирующей способности и отличной надежности. По состоянию на конец июня 2023 года совокупный объем поставок JA Solar достиг 152 ГВт, из которых 23,95 ГВт были поставлены в первом полугодии, что вывело компанию в авангард отрасли.

Согласно отчету PV Tech, благодаря своим ведущим технологическим разработкам компании JA Solar стала двигателем прогресса в солнечной энергетике в целом. По мере вступления мирового рынка оборудования для солнечной энергетики в эпоху солнечных элементов n-типа компания выпустила серию высокоэффективных модулей n-типа нового поколения DeepBlue 4.0 Pro на основе ячеек Bycium+, сочетающих в себе технологию SMBB и технологию герметизации с высокой плотностью размещения, отличающихся минимальной степенью потери эффективности (деградации) со временем, повышенным КПД при двустороннем освещении и улучшенными характеристиками генерации энергии при высоких температурах. Мощность 72-ячеечного модуля достигает 630 Вт, а эффективность превышает 22,5%, что делает его одним из самых популярных решений в отрасли.

Стремясь к устойчивому развитию, компания JA Solar продолжает разрабатывать экологичное оборудование с низким уровнем выбросов СО2, а ее основные модули одними из первых прошли сертификацию по показателям углеродного следа во французской испытательной организации Certisolis.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2260530/image_1.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

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