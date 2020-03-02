JA Solar поставила монокристаллические PERC-модули 100 мВт для двух испанских проектов

ПЕКИН (BEIJING), 2 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, ведущий производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, анонсировала поставку высокоэффективных монокристаллических PERC-модулей общей мощностью 100 мВт для нужд двух солнечных электростанций мощностью 50 мВт в рамках проекта Alvarado-La Risca, реализуемого в испанском регионе Экстремадура. Новые СЭС планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.

Два объекта, строительство которых осуществляется испанской компанией отрасли солнечной энергетики Solarpack без привлечения государственных субсидий, были недавно приобретены фирмой Green Investment Group Limited (GIG), подписавшей долгосрочное Соглашение о закупке электроэнергии (PPA) с Shell Energy Europe Limited. Подобные соглашения являются одним из ключевых факторов, позволяющих испанскому рынку фотовольтаики вновь выйти на гигаваттный уровень и заставляющих инвесторов уделять больше внимания генерирующей мощности и долгосрочной производительности оборудования.

Модули совокупной мощностью в 100 мВт от JA Solar произведены с использованием солнечных элементов, изготовленных из легированных галлием кремниевых пластин. В 2019 году компания JA Solar получила права интеллектуальной собственности на технологию легирования кристаллов кремния галлием и использования легированных кремниевых пластин типа р при производстве солнечных элементов в различных странах и регионах, где действуют соответствующие патенты. Применение подобных кремниевых пластин эффективно снижает первоначальный коэффициент световой деградации (LID), решая проблему, с которой сталкиваются изделия, изготовленные из кремния с легированием бором. Благодаря данной технологии, солнечные модули характеризуются отличной долгосрочной производительностью, стабильностью и повышенной окупаемостью инвестиций.

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.