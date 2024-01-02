JA Solar Taşkent, Özbekistan'daki ACWA Power Güneş Enerjisi Projesi için Tüm N-Tipi Modüllerin Sevkiyatını Başarıyla Tamamladı

BEIJING, 2 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- 22 Aralık'ta JA Solar, modülleriyle yüklü yük treninin yerine ulaşmasıyla Taşkent, Özbekistan'daki ACWA Power güneş enerjisi projesi için tüm n-tipi modüllerin sevkiyatını başarıyla tamamlamış oldu.

Proje anlaşması ACWA Power ve Özbekistan'ın National Electric Grid of Uzbekistan (NEGU) (Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi) Anonim Şirketi (A.Ş) ve Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanmıştı. China Energy Engineering Corporation Limited projeyi üstlendi ve oluşturdu. JA Solar ise bu proje için tüm 240MW PV modüllerini sağlamakta.

JA Solar Successfully Completes the Shipment of All n-type Modules for the ACWA Power Solar Project in Tashkent, Uzbekistan

Proje, ACWA Power ve JA Solar'ın işbirliği içinde yapıcı bir ilerleme gösterdiğini belirtmekte ve JA Solar'ın n-tipi modüllerinin global pazarda yüksek tanınırlık elde ettiğini göstermektedir.

ACWA Power elektrik üretimi konusunda bir geliştirici, yatırımcı ve operatördür ve JA Solar ile uzun vadeli işbirliğine dayalı bir ilişki kurmuştur. 2022'nin Nisan ayında ACWA Power Çin ofisinin Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yunhe Lyu, JA Solar'ın Beijing'teki Genel Merkezinde İcra Kurulu Başkanı Aiqing Yang ve Başkan Yardımcısı Tony Zhu'yu ziyaret etti. Her iki taraf da global enerji dönüşümünü desteklemek için yenilenebilir enerji ve yerelleştirilmiş üretim alanında işbirliklerini derinleştirmeye olan isteklerini dile getirdi.

JA Solar İcra Kurulu Başkanı Aiqing Yang şu yorumda bulundu: "Özbekistan'da PV pazarının gelişimine katılmaktan ve bunu desteklemekten son derece heyecan duyuyoruz. Üç yıl önce JA Solar, Özbekistan'daki ilk şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santrali olan 100MW Nur Navoi güneş enerjisi projesi için modülleri özel olarak tedarik etti. Ülke yeşil bir ekonomi geliştirmek için çalışırken yerel pazara daha gelişmiş PV teknolojileri ve ürünleri getirerek Özbekistan'ı 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşması konusunda desteklemeye can atıyoruz."

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