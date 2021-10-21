JA Solar вновь признается 100% рентабельной компанией согласно BloombergNEF 2021

Очередное признание JA Solar в качестве 100% рентабельной компании по результатам исследования инвестиционной привлекательности производителей фотоэлектрических модулей BloombergNEF 2021

ПЕКИН, 21 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно опубликованы результаты исследования инвестиционной привлекательности производителей фотоэлектрических модулей BloombergNEF(BNEF) 2021, которые вновь показывают, что компания JA Solar находится в высшем эшелоне производителей фотоэлектрических модулей с точки зрения финансовой устойчивости и репутации, а ее инвестиционная привлекательность оценивается рекомендательным индексом BNEF, составляющим 100%.

Оценка инвестиционной привлекательности производителей модулей по результатам исследования BNEF основана на анализе данных о состоянии дел, финансовой устойчивости и технологий изготовления после их изучения банками, фондами, подрядчиками по проектированию солнечных батарей, независимыми производителями электроэнергии и техническими консультантами по всему миру.

Согласно данным BNEF по глобальным проектам, финансируемым за счет долгосрочного кредитования, с августа 2019 года на поставки модулей JA Solar приходится наибольшая доля, что свидетельствует о признании огромной инвестиционной привлекательности продукции JA Solar всеми участниками рынка фотоэлектрических элементов.

Результаты исследования также включают в себя данные по испытаниям модулей, полученные от независимой сторонней испытательной лаборатории PV Evolution Labs (PVEL) и авторитетного испытательного учреждения Renewable Energy Test Center (RETC) из США.

По шкале оценки надежности фотоэлектрических модулей PVEL в 2021 году (2021 PV Module Reliability Scorecard) JA Solar в шестой раз признается «компанией с наилучшими показателями» (Top Performer). Шкала оценки 2021 года представляет собой подробную сводку результатов испытаний за 18-месячный период. Программа проверки продукции на соответствие техническим условиям (Product Qualification Program, PQP) в отношении фотоэлектрических модулей включает испытания и анализы на тепловые циклические нагрузки (TC600), нагрев во влажной среде (DH2000), деградацию под действием отрицательного напряжения (PID192), световую деградацию (LID), деградацию под действием света и повышенных температур (LeTID) и пр. По сравнению с большинством стандартизированных тестов PQP считается более строгой с точки зрения условий и порядка проведения испытаний, а следовательно, получаемые результаты являются более детализированными и значимыми для сценариев практического применения модулей. Получение статуса «компании с наилучшими показателями» по версии PVEL является важным признанием качества и превосходных эксплуатационных характеристик фотоэлектрической продукции JA Solar.

В рейтинге фотоэлектрических модулей 2021 PV Module Index Report (PVMI) по версии RETC компания JA Solar признана «абсолютным лидером» (Overall High Achiever) благодаря превосходным показателям качества, надежности и производительности ее модулей. В отчете PVMI за 2021 год обобщаются результаты более чем 12-месячного тестирования на нагрев во влажной среде (DH2000), динамическое воздействие механических нагрузок (DML), КПД солнечных модулей, соотношение реальных и стандартных условий тестирования (PTC/STC), испытания на прочность по системе PAN, световую деградацию (LID), деградацию под действием света и повышенных температур (LeTID), стресс-теста Thresher и пр. Каждое испытание имеет большое информационное значение для надежности модулей в условиях практического применения. Непрерывное признание в качестве «абсолютного лидера» является еще одним подтверждением эксплуатационных преимуществ модулей JA Solar с точки зрения КПД, надежности и вырабатываемой мощности и идеально отражает «клиентоориентированный» подход к проектированию модулей «для достижения оптимального уровня нормированной стоимости электроэнергии».

Компания JA Solar всегда стремилась содействовать разработке и применению высокоэффективных фотоэлектрических технологий и предоставлять высококачественные продукты и услуги клиентам по всему миру, завоевав высокое признание на мировом рынке. Компания JA Solar, уже несколько лет подряд входящая в тройку лидеров по общемировым объемам поставок продукции, была удостоена знака Top Brand PV («Ведущая марка фотоэлектрической продукции») на рынках Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Австралии и Вьетнама.

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.