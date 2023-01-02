JA Solar, Yerli Üretim Gücüyle Türkiye Pazarında İlerleme Kaydediyor

PEKİN, 2 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Yüksek performanslı fotovoltaik (PV) ürünlerinin önde gelen küresel üreticisi JA Solar, Türkiye pazarında güç kazanıyor. İlk beş küresel PV tedarikçisi arasında Türkiye'de yerli üretime sahip tek tedarikçi olmasının yanında, ülkeye 182 mm hücre teknolojisine sahip modül tedarik eden ilk şirket konumunda. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye'de JA Solar modül pazar payı %12,4'e ulaştı. Türkiye'deki elektrik fiyatlarının Ağustos 2022'den bu yana önemli ölçüde yükselmesi yerel pazarda güneş enerji santrali (GES) yatırımlarına olan talebi daha da artırıyor. JA Solar'ın Türkiye'deki OEM iş modeli şirketin bölgedeki sürekli gelişimi için büyük bir avantaj olacak.

A 4.76MW distributed PV power system with JA Solar modules in Adiyaman, Turkey

Yakın zamanda, Türkiye'nin önde gelen EPC firmalarından biri olan General Solar tarafından geliştirilen ve JA Solar DeepBlue 3.0 modülleriyle kurulan çatı üstü GES projeleri şebekeye başarıyla bağlandı. Bunların arasında yer alan 4,76 MW kurulu güce sahip ve önde gelen bir tekstil firmasına ait çatı üstü GES projesi ile CO 2 emisyonlarının yılda 5.890 ton azaltması beklenmektedir. Diğer iki GES projesi ise gıda üretimi ve ambalaj üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren iki önde gelen firmanın fabrika çatılarına kuruldu. Sırasıyla 1,24 MW ve 0,876 MW kapasiteye sahip projeler ile CO 2 emisyonlarının yılda 1.534 ton ve 1.084 ton düşürülmesi hedefleniyor.

Projelerde kullanılan DeepBlue 3.0 modülleri, JA Solar'ın en gözde ürünleri. Ekim 2020'deki ilk sevkiyattan bu yana, DeepBlue 3.0 modülleri küresel PV projelerinde yaygın olarak kullanıldı ve küresel PV pazarının dikkatini çekerek benzer ürünler arasında ön plana çıktı. Teknolojik yeniliklere odaklanmaya devam eden JA Solar, Mayıs 2022'de DeepBlue 4.0 X'i piyasaya sürdü. DeepBlue 3.0'dan bir dizi avantajı miras alan DeepBlue 4.0 X, daha yüksek verimlilik, daha yüksek güç, daha güçlü enerji üretim kapasitesi ve mükemmel güvenilirlik sunuyor. JA Solar, DeepBlue 3.0'dan DeepBlue 4.0 X'e kadar her zaman "müşteri odaklı" ürün tasarım konseptine bağlı kalarak, küresel müşterileri için değer yaratmak amacıyla PV teknolojisinin yaygınlaşmasını ve uygulanmasını teşvik etmeye devam etmektedir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1975722/1.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.