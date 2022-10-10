J.D. Power'a Göre Tech Chery, Küresel Satışlarda Yeni Bir Atılım Getirecek Ana Akım Markalar İçinde İlk 10 Arasında Yer Aldı

ANKARA, Türkiye, 19 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Dünyaca ünlü bir pazar danışmanlığı ve araştırma şirketi olan J.D. Power, 2022 Çin İlk Kalite Değerlendirmesini (IQS) 1 Eylül'de yayımladı. Değerlendirmeye göre Chery; GAC Honda, FAW Toyota, Buick ve SAIC Volkswagen gibi popüler markalar arasında 9. sırada yer aldı. Chery ARRIZO 6 PRO, TIGGO 8 PRO MAX ve diğer birçok araç modeli farklı pazar segmentlerinde birinci ve ikinci sırada yer aldı. "Dahili güçlü yönlerin" istikrarlı olarak iyileştirilmesi, ürün rekabetçiliğinin sürekli olarak geliştirilmesini teşvik etti ve Chery Group'un araç satışlarında büyümenin dahili itici gücü haline geldi.

Source: the official website of J.D. Power

İlk Kalite Değerlendirmesi (IQS), esas olarak 2-6 aylık otomobil sahiplerinin yaşadığı 100 araç başına sorun sayısı (PP100) ile ölçülür ve daha düşük bir puan daha az sorun ve daha yüksek kaliteyi yansıtır. 2022 Çin İlk Kalite Değerlendirmesi (IQS), Haziran 2021 ile Mart 2022 arasında otomobil satın alan 34.914 otomobil sahibinden elde edilen ve 56 markadan toplam 247 modeli kapsayan gerçek geri bildirimlere dayanır.

İlk Kalite Değerlendirmesine (IQS) göre, Chery markaları, ana akım markalar arasında sıralamalarını geçen yıla kıyasla iki sıra yükseltti; Chery ARRIZO 6 PRO birçok rakibi geride bırakarak orta boy SUV segmentinde 1. sırada; TIGGO 8 PRO MAX, otomobil sektörünün en rekabetçi orta boy SUV segmentinde 2. sırada yer alırken, TIGGO 4 PRO mini SUV segmentinde üçüncü sırada yer aldı.

Chery Group ürünlerinin kalite ve performansındaki önemli iyileşme, pazar rekabet gücünde sürekli bir artışa yol açarak Grubun satışlarının hızlı bir şekilde büyümesini sağlamıştır. Geçtiğimiz ağustos ayında, Chery Group yılda %111 artışla 141.767 adet satış hacmine ulaşarak yıllık satışlarını "iki katına" çıkardı.

Ocak - ağustos ayları arasında, Tiggo 8 ve Tiggo 7 serilerinin her ikisinin satış hacmi 100.000'i aşarak sırasıyla 117.700 ve 100.700 adetlik küresel satış hacmine katkıda bulundu ve bu satışlar hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda beğeni topladı.

Pazardaki haberlere göre, Tech Chery konseptli 3 SUV Türkiye'ye geldi. Kalite Çin'de olduğu gibi müşterilerden tam onay alırsa beklentiler gelecekte de iyi olacaktır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1901205/Chery_chart.jpg

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