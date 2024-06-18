JFK 新一號客運大樓與中國航空攜手合作，為中國客戶提升旅遊體驗

北京與紐約2024年6月18日 /美通社/ -- 中國旗艦航空公司中國國際航空和甘迺迪國際機場 (JFK) 新一號客運大樓已展開合作夥伴關係，在紐約新的入口網站合作，為前往美國的中國旅客提高旅遊體驗。

新一號客運大樓是一座國際專用客運大樓，正在與紐約與新澤西港務局 (Port Authority of New York and New Jersey) 耗資 190 億美元的 JFK 機場重建項目合作建設。此客運大樓將與中國航空合作，目標是在預計於 2026 年開業的頂級入口門戶，為中國客戶提供世界級的體驗。

JFK 行政總裁 Jennifer Aument 表示：「我們很榮幸能與中國航空的同事合作，共同為前往紐約的中國旅客提供非凡的旅行體驗。」「我們的重要優先事項是服務亞太地區，很高興能夠向中國航空學習，因為我們將自己定位成為紐約中國旅客首選的客運大樓。」

中國航空紐約總經理 Zhiyong Wang 表示：「紐約是我們全球最重要的市場之一，我們致力於為飛往大蘋果 (Big Apple) 的客戶提供世界一流的旅行體驗。隨著我們繼續評估我們在這個關鍵市場的增長，我們與新一號客運大樓的合作將實現互惠互利。」

中國航空目前為 JFK 機場現有的第一客運大樓提供服務，連接北京和紐約，世上最重要的兩個城市。

新一號客運大樓預計於 2026 年 6 月開業，將成為通往紐約和美國的全球入口。此客運大樓位於 JFK 機場南側，完成後將成為機場最大的國際客運大樓，擁有 23 個閘口，佔地面積超過 240 萬平方英尺。

關於新一號客運大樓

甘迺迪國際機場 (JFK) 的新一號客運大樓 (NTO) 是一項大膽而令人興奮的項目，旨在開發一座世界級的國際客運大樓。在港務局 (Port Authority) 耗資 190 億美元將 JFK 機場改造成通往紐約大都會區和美國的全球入口的過程中，此客運大樓將成為主要的客運大樓。NTO 將在設計和服務方面樹立新標準，力爭在 Skytrax 排名中躋身前 5 強，成為世界上最好的機場客運大樓之一。第一期投資達 90 億美元，是美國史上最大的單一資產項目融資。

新一號客運大樓建在一號客運大樓、最近關閉的二號客運大樓和前三號客運大樓的位置上，將成為 JFK 機場南側的主幹道。施工正在分階段進行。第一階段，包括新入境和離境大廳以及第一套 14 道新門，預計將於 2026 年開放。預計在 2030 年完成後，新一號客運大樓將佔地 2.4 萬平方英尺，使其成為 JFK 機場最大的客運大樓，大小與拉瓜地亞機場 (LGA) 的兩座新客運大樓合併相同。

NTO 將是一個擁有 23 道登機閘口的、先進的國際專用客運大樓。這座客運大樓採用著眼於未來的可持續設計，將擁有寬敞、自然採光的公共空間、頂尖技術和一系列便利設施，旨在提升客戶體驗，並與世界上一些評級最高的機場航站樓相媲美。

新一號客運大樓的勞工、營運和財務合作夥伴財團由 Ferrovial、JLC Infrastructure、Ullico 和 Carlyle 領導。NTO 由工會勞工建立，致力於推廣當地包容和勞工參與，專注於多元化和能力建設機會，包括躊躇滿志的參與目標，即少數民族和婦女擁有的企業佔 30%，當地商業企業佔 10%，殘疾退伍軍人擁有的企業佔 3%。

迄今為止，有 7 間航空公司已承諾從新一號客運大樓起飛，其中更多航空公司計劃在未來幾個月加入。將從新一號客運大樓起飛的航空公司，包括法國航空 (Air France)、荷蘭皇家航空 (KLM)、阿提哈德航空 (Etihad Airways)、LOT 波蘭航空、大韓航空、長榮航空和塞爾維亞航空 (Air Serbia)。

要深入了解 JFK 國際機場新一號客運大樓，請瀏覽 https://www.anewjfk.com/projects/the-new-terminal-one/

The New Terminal One at JFK