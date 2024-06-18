JFK 新一號客運大樓與中國航空攜手合作，為中國客戶提升旅遊體驗

News provided by

The New Terminal One at JFK

Jun 18, 2024, 13:48 ET

北京與紐約2024年6月18日 /美通社/ -- 中國旗艦航空公司中國國際航空和甘迺迪國際機場 (JFK) 新一號客運大樓已展開合作夥伴關係，在紐約新的入口網站合作，為前往美國的中國旅客提高旅遊體驗。

新一號客運大樓是一座國際專用客運大樓，正在與紐約與新澤西港務局 (Port Authority of New York and New Jersey) 耗資 190 億美元的 JFK 機場重建項目合作建設。此客運大樓將與中國航空合作，目標是在預計於 2026 年開業的頂級入口門戶，為中國客戶提供世界級的體驗。

JFK 行政總裁 Jennifer Aument 表示：「我們很榮幸能與中國航空的同事合作，共同為前往紐約的中國旅客提供非凡的旅行體驗。」「我們的重要優先事項是服務亞太地區，很高興能夠向中國航空學習，因為我們將自己定位成為紐約中國旅客首選的客運大樓。」

中國航空紐約總經理 Zhiyong Wang 表示：「紐約是我們全球最重要的市場之一，我們致力於為飛往大蘋果 (Big Apple) 的客戶提供世界一流的旅行體驗。隨著我們繼續評估我們在這個關鍵市場的增長，我們與新一號客運大樓的合作將實現互惠互利。」

中國航空目前為 JFK 機場現有的第一客運大樓提供服務，連接北京和紐約，世上最重要的兩個城市。

新一號客運大樓預計於 2026 年 6 月開業，將成為通往紐約和美國的全球入口。此客運大樓位於 JFK 機場南側，完成後將成為機場最大的國際客運大樓，擁有 23 個閘口，佔地面積超過 240 萬平方英尺。

關於新一號客運大樓

甘迺迪國際機場 (JFK) 的新一號客運大樓 (NTO) 是一項大膽而令人興奮的項目，旨在開發一座世界級的國際客運大樓。在港務局 (Port Authority) 耗資 190 億美元將 JFK 機場改造成通往紐約大都會區和美國的全球入口的過程中，此客運大樓將成為主要的客運大樓。NTO 將在設計和服務方面樹立新標準，力爭在 Skytrax 排名中躋身前 5 強，成為世界上最好的機場客運大樓之一。第一期投資達 90 億美元，是美國史上最大的單一資產項目融資。

新一號客運大樓建在一號客運大樓、最近關閉的二號客運大樓和前三號客運大樓的位置上，將成為 JFK 機場南側的主幹道。施工正在分階段進行。第一階段，包括新入境和離境大廳以及第一套 14 道新門，預計將於 2026 年開放。預計在 2030 年完成後，新一號客運大樓將佔地 2.4 萬平方英尺，使其成為 JFK 機場最大的客運大樓，大小與拉瓜地亞機場 (LGA) 的兩座新客運大樓合併相同。

NTO 將是一個擁有 23 道登機閘口的、先進的國際專用客運大樓。這座客運大樓採用著眼於未來的可持續設計，將擁有寬敞、自然採光的公共空間、頂尖技術和一系列便利設施，旨在提升客戶體驗，並與世界上一些評級最高的機場航站樓相媲美。

新一號客運大樓的勞工、營運和財務合作夥伴財團由 Ferrovial、JLC Infrastructure、Ullico 和 Carlyle 領導。NTO 由工會勞工建立，致力於推廣當地包容和勞工參與，專注於多元化和能力建設機會，包括躊躇滿志的參與目標，即少數民族和婦女擁有的企業佔 30%，當地商業企業佔 10%，殘疾退伍軍人擁有的企業佔 3%。

迄今為止，有 7 間航空公司已承諾從新一號客運大樓起飛，其中更多航空公司計劃在未來幾個月加入。將從新一號客運大樓起飛的航空公司，包括法國航空 (Air France)、荷蘭皇家航空 (KLM)、阿提哈德航空 (Etihad Airways)、LOT 波蘭航空、大韓航空、長榮航空和塞爾維亞航空 (Air Serbia)。

要深入了解 JFK 國際機場新一號客運大樓，請瀏覽 https://www.anewjfk.com/projects/the-new-terminal-one/

The New Terminal One at JFK

Also from this source

肯尼迪国际机场的新一号航站楼和国航联手提升中国乘客的旅行体验

肯尼迪国际机场的新一号航站楼和国航联手提升中国乘客的旅行体验

中国国旗航空公司国航和肯尼迪国际机场的新一号航站楼已启动合作伙伴关系，合作开发纽约新的全球门户，以提升访问美国的中国客户的旅行体验。...
The New Terminal One at JFK and Air China Team Up to Elevate Travel Experience for Chinese Customers

The New Terminal One at JFK and Air China Team Up to Elevate Travel Experience for Chinese Customers

China's flag airline Air China and The New Terminal One at JFK have launched a partnership to collaborate on New York's new global gateway to elevate ...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Airlines & Aviation

Image1

Travel

Image1

Asian American

Image1

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics