吉庆年年-2023全球吉庆生肖设计大赛邀请展、获奖作品巡展开幕

北京2022年12月12日 /美通社/ -- 2022年12月10日，吉庆年年 -- 2023全球吉庆生肖设计大赛邀请展（癸卯兔年）在北京市海外文化交流中心正式开幕。同时，吉庆年年 -- 2023全球吉庆生肖设计大赛获奖作品展（癸卯兔年）也在美后肆时景山市民文化中心正式开展，为公众提供了一场生肖文化盛宴。点击这里进入线上展览。

全球吉庆生肖设计大赛是由北京市文化和旅游局与中央美术学院共同主办，北京市海外文化交流中心等单位承办执行的品牌文化项目，自2014年创办至今已连续举办9届，大赛深入挖掘生肖文化内涵，以时尚专业的设计语言传递中国文化之美。

大赛吸引了海内外众多院校师生和独立设计师的积极参与，累计收到平面设计、产品设计、多媒体及交互设计等各类设计作品近3万件，评选出优秀获奖作品400余件。获奖作品紧扣中国生肖文化内涵，赋予传统生肖新的生命力与影响力，推动了中国生肖文化的当代表达。

同时，大赛不断探索设计成果的落地转化，让生肖设计走进生活。为进一步展示大赛优秀成果，本届全球吉庆生肖设计大赛邀请展集中展出了癸卯兔年获奖作品与往届优秀获奖作品共计100余件。本次展览采用限流、预约观展的方式，向社会部分开放。

在2023癸卯兔年即将到来之际，生肖设计盛宴等你来。

北京市文化和旅游局与中央美术学院

SOURCE 北京市文化和旅游局与中央美术学院