吉慶年年-2023全球吉慶生肖設計大賽邀請展、獲獎作品巡展開幕

北京2022年12月12日 /美通社/ -- 2022年12月10日，吉慶年年 -- 2023全球吉慶生肖設計大賽邀請展（癸卯兔年）在北京市海外文化交流中心正式開幕。同時，吉慶年年 -- 2023全球吉慶生肖設計大賽獲獎作品展（癸卯兔年）也在美後肆時景山市民文化中心正式開展，為公眾提供了一場生肖文化盛宴。點擊這裡進入線上展覽。

全球吉慶生肖設計大賽是由北京市文化和旅遊局與中央美術學院共同主辦，北京市海外文化交流中心等單位承辦執行的品牌文化項目，自2014年創辦至今已連續舉辦9屆，大賽深入挖掘生肖文化內涵，以時尚專業的設計語言傳遞中國文化之美。

大賽吸引了海內外眾多院校師生和獨立設計師的積極參與，累計收到平面設計、產品設計、多媒體及交互設計等各類設計作品近3萬件，評選出優秀獲獎作品400餘件。獲獎作品緊扣中國生肖文化內涵，賦予傳統生肖新的生命力與影響力，推動了中國生肖文化的當代表達。

同時，大賽不斷探索設計成果的落地轉化，讓生肖設計走進生活。為進一步展示大賽優秀成果，本屆全球吉慶生肖設計大賽邀請展集中展出了癸卯兔年獲獎作品與往屆優秀獲獎作品共計100餘件。本次展覽採用限流、預約觀展的方式，向社會部分開放。

在2023癸卯兔年即將到來之際，生肖設計盛宴等你來。

北京市文化和旅遊局與中央美術學院

SOURCE 北京市文化和旅遊局與中央美術學院