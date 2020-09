Jim Murray's Whisky-Bibel 2021: „Rocky Mountain High" ist ein bekannter Song, aber hier kommt Indiens Dram-A Sutra

NORTHAMPTON, England, 16. September 2020 /PRNewswire/ --

Die Whisky-Bibel von Jim Murray begrüßt den „zügellos schönen" kanadischen Meister.

Die USA haben den World Whisky of the Year zum ersten Mal seit fünf Jahren vom Spitzenplatz verdrängt.

Indien kehrt mit einem "nahezu perfekten" Angebot auf das Podium zurück.

Ein kanadischer Roggenwhisky, der mit Wasser aus den Rocky Mountains hergestellt wird, wurde zum Höhepunkt aller Whiskys der Welt erklärt.

Whisky-Guru Jim Murray hat Alberta Premium Cask Strength in seiner Whisky-Bibel 2021 den Status „total world class" verliehen und ihn zum World Whisky of the Year ernannt - den begehrten Hauptpreis hat er zum ersten Mal gewonnen.

Hergestellt aus einer Mischung aus gemälztem und ungemälztem Roggen wiegt Alberta Premium Cask Strength massive 65,1% abv und erreicht 97,5 von 100 Punkten.

Das letzte Mal, als ein Kanadier in Jim Murray's Whisky-Bibel in Toronto zum World Whisky of the Year gewählt wurde, wurde die Polizei gerufen, als Trinker um die letzten Flaschen kämpften, die noch im Regal standen.

Nachdem der Destillateur aus Kentucky, die Sazerac Company, im Jahr 2020 mit einem einmaligen 1-2-3 das Gremium mitgerissen hat, muss sich die Sazerac Company im Jahr 2021 mit dem „umwerfenden" Stagg Jr Barrel Proof, einem weiteren Bourbon aus dem Buffalo Trace-Stall, mit einem Abgang von „Kakao, dunkler Lakritze und viel Röstbarkeit" mit dem zweiten Platz begnügen.

Aber der auffälligste Podiumseintrag von allen ist Mithuna aus der Paul-John-Destillerie im winzigen indischen Bundesstaat Goa - das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt ist ein südasiatischer Whisky unter die ersten drei Gongs.

Jim Murray sagt, dass sich die Verkostung seiner sensationellen Schokoladen- und Gewürzkomplexität „so anfühlt wie nach gutem Sex ... man kann erst einmal nicht sprechen oder sich bewegen, bis dann allmählich die Sinne wieder zu einer Art Normalität zurückkehren."

Der renommierte und einflussreiche Whisky-Schriftsteller verkostete 1.252 neue Dram für die Ausgabe 2021 der Whisky-Bibel.

Der Speyside-Klassiker Glen Grant kürt den schottischen Whisky des Jahres zu seinem 15 Jahre alten Batch Strength1st Edition. Jim Murray lobt den „außergewöhnlichen und einzigartigen Charme" der Moray-Destillerie.

Weitere Sektionssieger sind unter anderem: Ballantine's 30 Years Old (Blended Scotch); Annandale (Scotch 10 Years & Under); Midleton Barry Crockett Legacy (irisch); Thomas H Handy Sazerac (amerikanischer Roggen); Nikka Whisky Single Malt Yoichi Apple Brandy Wood Finish (japanisch); PUNI Aura Italian Single Malt (europäisch).

Die Whisky-Bibel 2021 von Jim Murray enthält Verkostungsnotizen für etwa 4.500 Dram.

Erhältlich ab 16.9.20 bei whiskybible.com zum Preis von £14,99.

