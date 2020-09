Bíblia do Uísque 2021 de Jim Murray: Rocky Mountain no topo, mas logo atrás vem o Dram-A Sutra da Índia

NORTHAMPTON, Inglaterra, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ --

O Whisky Bible de Jim Murray elege o "fabuloso" campeão canadense.

Os EUA conquistaram o primeiro lugar no "World Whisky of the Year" pela primeira vez em cinco anos.

A Índia retorna ao pódio com uma proposta "quase perfeita".

Um uísque de centeio do Canadá que usa água das Montanhas Rochosas foi declarado o ápice de todos os uísques do mundo.

O guru do uísque Jim Murray deu status de "nível internacional" ao Alberta Premium Cask Strength no seu Whisky Bible 2021, denominando-o o "World Whisky of the Year" - a primeira vez que ganhou o cobiçado prêmio.

Feito a partir de uma combinação de centeio maltado e não maltado, o teor alcoólico do Alberta Premium Cask Strength é 65,1% alcançando 97,5 pontos de um total de 100.

A última vez em que um canadense ganhou o World Whisky of the Year no Whisky Bible de Jim Murray, a polícia de Toronto foi chamada para conter os apreciadores da bebida que estavam brigando pelas últimas garrafas ainda na prateleira.

Depois de varrer o pódio em 2020 arrebatando os 1º, 2º e 3º lugares, a Sazerac Company, destilaria do Kentucky, teve que se contentar com o 2º lugar em 2021 com o "alucinante" Stagg Jr Barrel Proof, outro bourbon saído do Buffalo Trace, com um final de "cacau, alcaçuz negro e tostado".

Mas a entrada mais atraente no pódio é o Mithuna, da destilaria Paul John na minúscula Goa, na Índia - a primeira vez que um uísque do sul da Ásia ganha os três primeiros gongos em mais de uma década.

Jim Murray diz que provar sua complexidade sensacional de chocolate e especiarias é: "Como depois de fazer amor... você não consegue falar ou se mover enquanto seus sentidos voltam a algum tipo de normalidade".

O renomado e influente escritor de uísques experimentou 1.252 provas para a edição de 2021 da sua bíblia do uísque.

Glen Grant clássico Speyside ganha a categoria uísque escocês do ano com o seu Aged 15 Years Batch Strength 1ª Edição com Jim Murray elogiando o "charme extraordinário e sem igual da destilaria Moray."

Outros vencedores regionais são: Ballantine's 30 Year Old (Blended Scotch); Annandale (Scotch 10 anos ou menos); Midleton Barry Crockett Legacy (irlandês); Thomas H Handy Sazerac (Centeio americano); Nikka Whiskey Single Malt Yoichi Apple Brandy acabamento em madeira (Japonês); PUNI Aura Malte simples italiano (Europeu).

O Whisky Bible 2021 de Jim Murray contém notas de degustação de cerca de 4.500 provas.

Disponível a partir de 16/9/20 no site whiskybible.com, por £14.99.

