JIMMY lance la série Matrix : le purificateur d'eau à osmose inverse qui donne de l'eau chaude, froide, gazeuse et des glaçons pour votre bar à domicile

BERLIN, 15 juin 2026 /PRNewswire/ --- Juste à temps pour la saison estivale, JIMMY annonce aujourd'hui le lancement européen de la série Matrix, un purificateur d'eau par osmose inverse M9 Pro doté de modules amovibles : la machine à eau gazeuse et glacée S9 et la machine à glaçons et broyeur à glace I9. Cet été, JIMMY Matrix se distingue avec une expérience hydratante alliant pureté, fraîcheur glacée et plaisir.

JIMMY Launches Matrix Series: The Countertop RO Water Purifier that Does Hot, Cold, Sparkling, and Ice - Building Your Home Bar Speed Speed

La philosophie de conception va au-delà de la simple hydratation en associant le système de purification de base à des accessoires polyvalents, créant ainsi une expérience « Home Bar » sur mesure. Fidèle à l'héritage « zéro plomberie » qui caractérise JIMMY, le Matrix M9 Pro conserve la liberté plug-and-play pour être prêt à l'emploi partout, sans installation professionnelle.

Une eau minérale pure, une empreinte écologique plus responsable. Le système de filtration par osmose inverse en sept étapes, doté d'une membrane de 0,0001 micron et d'un système de stérilisation par UV, élimine 99,9 % des contaminants, notamment les métaux lourds, les bactéries et les PFAS. La reminéralisation post-filtration confère à l'eau un goût de source de qualité supérieure tout en permettant d'économiser plus de 3 500 bouteilles en plastique à usage unique par appareil chaque année. Le monitoring TDS en temps réel et le suivi de la durée de vie des filtres vous garantissent une tranquillité d'esprit au quotidien.

L'hydratation, redéfinie et repensée. L'élément central fournit de l'eau chaude instantanément, avec des réglages précis de température et de débit : idéal pour préparer le lait maternisé, le thé ou le café. Grâce à la technologie AquaLink de JIMMY et au tiroir coulissant intégré, l'installation des modules S9 ou I9 est un jeu d'enfant. Vous pouvez ainsi profiter d'eau gazeuse fraîche, de glaçons sans contact et de glace pilée sans encombrer votre plan de travail, pour un rafraîchissement glacé ultime cet été.

Notre priorité : améliorer votre qualité de vie. Ce système modulaire intégré, associé à des modules complémentaires pour l'eau gazeuse et la glace, permet aux utilisateurs de créer leur propre station de boissons sur mesure : de l'eau chaude pure pour les besoins quotidiens de la famille (thé, café, lait maternisé) ou de l'eau gazeuse et de la glace pour les réceptions entre amis, le tout dans un seul système, sans encombrement. Aux côtés de la famille R9, la série Matrix vient compléter la gamme de purificateurs d'eau de JIMMY, offrant des solutions adaptées à chaque mode de vie et réaffirmant l'engagement de la marque en faveur d'un mode de vie sain et épanouissant.

La série JIMMY Matrix est notamment disponible sur Amazon ( DE / FR / ES ), jimmy.eu , jimmyitalia.it , jimmy.bg , eMAG et Allegro .

À propos de JIMMY

JIMMY est une marque axée sur la technologie, filiale de KingClean Electric Co., Ltd., qui possède plus de 32 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de petits appareils électroménagers. Depuis 1994, KingClean s'est imposé comme un leader mondial du secteur, avec plus de 800 ingénieurs en R&D, qui dépose plus de 200 nouveaux brevets chaque année et détient plus de 2 200 brevets. S'appuyant sur les capacités éprouvées de R&D et de fabrication de KingClean, JIMMY continue d'être à l'avant-garde des innovations qui offrent une solution plus propre et plus intelligente pour améliorer la qualité de vie et le bien-être général.

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