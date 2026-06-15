- JIMMY lanza la serie Matrix: el purificador de agua RO de sobremesa que ofrece agua caliente, fría, con gas y hielo - Construyendo el bar de tu hogar

BERLIN, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Justo a tiempo para el caluroso verano, JIMMY anuncia hoy el lanzamiento europeo de la serie Matrix: un purificador de agua de sobremesa por ósmosis inversa (RO) M9 Pro con módulos desmontables: el dispensador de agua fría con gas S9 y la máquina de hielo y trituradora I9. JIMMY Matrix marca la diferencia este verano con una experiencia de hidratación pura, refrescante y placentera.

JIMMY Launches Matrix Series: The Countertop RO Water Purifier that Does Hot, Cold, Sparkling, and Ice - Building Your Home Bar Speed Speed

La filosofía de diseño va más allá de la simple hidratación al integrar el sistema de purificación principal con complementos versátiles, creando una experiencia de "bar en casa" exclusiva. Basándose en la tradición de JIMMY de no requerir instalación de fontanería, la unidad principal Matrix M9 Pro conserva la libertad de conectar y usar, lista para usar en cualquier lugar sin necesidad de configuración profesional.

Agua mineral pura, menor impacto ambiental. El sistema de filtración por ósmosis inversa de 7 etapas, con membrana de 0,0001 micras y esterilización UV, elimina el 99,9 % de los contaminantes, incluidos metales pesados, bacterias y PFAS. La remineralización posterior a la filtración ofrece un sabor a agua de manantial de primera calidad, a la vez que ahorra más de 3.500 botellas de plástico de un solo uso por unidad al año. El monitoreo en tiempo real de los sólidos disueltos totales (TDS) y el seguimiento de la vida útil del filtro brindan tranquilidad diaria.

Hidratación reinventada y ampliada. El módulo principal proporciona agua caliente al instante con opciones precisas de temperatura y volumen, ideal para la leche de fórmula infantil, té o café. Gracias a la tecnología JIMMY AquaLink y al cajón extraíble integrado, conectar los módulos S9 o I9 es muy sencillo: disfruta de agua con gas fría, cubitos de hielo sin contacto y hielo picado sin ocupar espacio en la encimera, para una refrescante experiencia helada este verano.

Mejora tu estilo de vida. Este sistema modular integrado, combinado con accesorios para gas y hielo, permite a los usuarios crear su estación de bebidas ideal: agua caliente pura para lo esencial en familia (té, café, leche de fórmula para bebés) o agua con gas y hielo lista para fiestas y reuniones sociales, todo en un solo sistema, sin desorden. Junto con la familia R9, la serie Matrix completa la gama de purificadores de agua de JIMMY, ofreciendo soluciones inteligentes para cada estilo de vida y reforzando el compromiso de la marca con una vida sana y plena.

La serie JIMMY Matrix está disponible en Amazon (DE/FR/ES), jimmy.eu, jimmyitalia.it, jimmy.bg, eMAG, Allegro etc.

Acerca de JIMMY

JIMMY es una marca tecnológica perteneciente a KingClean Electric Co., Ltd., con más de 32 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de pequeños electrodomésticos. Desde 1994, KingClean se ha consolidado como líder mundial del sector, con más de 800 ingenieros de I+D que registran más de 200 patentes nuevas anualmente y que actualmente posee más de 2.200 patentes. Gracias a la sólida capacidad de I+D y fabricación de KingClean, JIMMY sigue siendo pionera en innovaciones que ofrecen una forma más limpia e inteligente de mejorar la calidad de vida y el bienestar general.

Contacto: [email protected]