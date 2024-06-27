Jolywood на Intersolar 2024 - решение для герметизации n-типа из закаленного стекла

Jolywood на Intersolar 2024 – европейский дебют универсального решения для герметизации n-типа из закаленного стекла

МЮНХЕН, 28 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Выставка Intersolar Europe 2024, проходившая параллельно с чемпионатом Европы по футболу, привлекла внимание к Германии – стране, известной своим технологическим совершенством и надежностью. На этом престижном мероприятии компания Jolywood, лидер фотоэлектрической отрасли, продемонстрировала свои инновационные и надежные решения.

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Впервые в Европе компания Jolywood представила свое полностью универсальное решение для герметизации n-типа из закаленного стекла. Это решение, известное своими «тремя минимумами и четырьмя сопротивлениями» – низким температурным коэффициентом, низкой рабочей температурой, низкой температурой горячей точки, устойчивостью к ураганам, устойчивостью к снежным бурям, устойчивостью к граду и взрывам – обещает экономическую эффективность и увеличение выработки электроэнергии на 1,63 %, обеспечивая безопасность и стабильность в сложных условиях. Ветронепроницаемый модуль HT132N, разработанный с использованием этого решения для герметизации, получил значительное внимание благодаря своей высокой эффективности и исключительной надежности.

Инновационный дух Jolywood и стремление к совершенству были отмечены множеством сертификатов от авторитетных учреждений. Примечательно, что Jolywood вошла в список топ-компанией в системе показателей надежности PVEL в третий раз подряд. TÜV SÜD наградила Jolywood первой в мире «Первой сертификацией МЭК нового стандарта для двухсторонних фотоэлектрических модулей n-TOPCon с прозрачной отражающей подложкой» за их ветронепроницаемый модуль. Кроме того, TÜV NORD предоставила Jolywood «Сертификацию двустороннего фотоэлектрического модуля n-TOPCon повышенной надежности с единым стеклом», еще больше укрепив позиции компании в качестве одного из лидеров в фотоэлектрической промышленности.

На этой выставке Jolywood представила различные модули: HD132N для коммунальных проектов и несколько модулей из серии NIWA для распределенных проектов, включая HD120N Black, HT120N Black, HD108N Black и HT108N Pro. Эти модули предназначены для оптимизации использования света для эффективной генерации электроэнергии наряду с соответствием европейским эстетическим предпочтениям.

Вспомогательные PV-материалы Jolywood, такие как отражающая подложка FFC, отражающая подложка из прозрачной сетки и герметизирующие материалы, такие как EVA, EPE и POE, на этот раз продолжают получать широкое признание. Отражающая подложка FFC, известная своей экономичностью и надежностью, доказала свою ценность более чем за 15 лет использования на открытом воздухе. Отражающая подложка из прозрачной сетки, представленный в 2018 году, особенно эффективна с двусторонними модулями TOPCon n-типа, обеспечивая новые решения для фотоэлектрической генерации энергии.

Будучи мировым пионером в области фотоэлементов n-типа, Jolywood привезла на Intersolar несколько монокристаллических высокоэффективных фотоэлементов, включая квадратную пластину 210*210-18BB; прямоугольную пластину 182.2* 187.5-16BB, 182.2* 183.75-16BB и 182*210-16BB. Используя дифференцированную PVD-технологию и собственное производственное оборудование, фотоэлементы n-типа Jolywood обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолетовому излучению, надежность во влажных условиях и эстетику гладкой полностью черной поверхности. Эти фотоэлементы имеют эффективность при массовом производстве не менее 26 %, а лабораторная эффективность достигает 26,7 %.

На выставке Intersolar Europe 2024 компания Jolywood продемонстрировала свое лидерство в области фотоэлектрических технологий, выполняя миссию «Same Sunshine, More Value» (Одно солнце – больше ценности). Благодаря глобальному партнерству Jolywood стремится стимулировать переход к чистой, низкоуглеродной и устойчивой энергетике в будущем.

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