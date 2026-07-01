Jolywood дебютирует с технологией Namic в Европе, привлекая большое внимание на Intersolar Europe 2026

МЮНХЕН, 1 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Jolywood приняла активное участие в выставке Intersolar Europe 2026, одной из ведущих мировых выставок фотоэлектрической промышленности, которая проходила с 23 по 25 июня в Messe München в Мюнхене, Германия. В ходе трехдневной выставки Jolywood представила ряд инновационных продуктов и решений, включая технологию Namic Technology, ветрозащитные модули, серию NIWA и интегрированные системные решения. При этом технология Namic Technology была впервые представлена на европейском рынке и привлекла большое внимание клиентов и партнеров со всего мира.

Jolywood Booth at Intersolar Europe 2026 Jolywood Namic Launch Event

Вечером первого дня выставки Jolywood провела мероприятие по запуску к Европе технологии Namic Technology. Глобальные партнеры и отраслевые эксперты собрались вместе, чтобы стать свидетелями ее официального дебюта на европейском рынке.

На презентации г-н Крис Цзоу (Chris Zou), вице-президент Jolywood, выступил с речью, в которой представил эту инновацию — технологию Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact) Technology— результат шести лет целенаправленных исследований и разработок. Благодаря реинжинирингу способа металлизации эта технология ведет отрасль к производству с низким содержанием серебра, с пониженным содержанием серебра и, в конечном счете, без использования серебра. Она позволяет отделить доставку заказов от волатильности цен на серебро, делая доходность инвестиций более предсказуемой. Namic Technology была проверена международно признанными организациями, продемонстрировав высокую надежность, высокую эффективность и широкую совместимость. Продукты Namic поддерживают заводы для достижения превосходной производительности LCOE в течение всего срока эксплуатации, повышая уверенность в возврате инвестиций и обеспечивая долгосрочную ценность для клиентов.

Наряду с презентацией Namic, Jolywood также представила на выставке ветрозащитные модули с полностью закаленными универсальными решениями для корпусов n-типа. Ветрозащитные модули обеспечивают превосходную устойчивость к ураганам, снежным бурям, сильному граду, а также более низкий температурный коэффициент, рабочую температуру и температуру горячей точки, обеспечивая более высокий выход энергии и надежность. Это решение идеально подходит для проектов, эксплуатируемых в суровых и требовательных условиях по всему миру.

Jolywood также представила свои высокоэффективные модули серии NIWA, предназначенные для крыш жилых, а также коммерческих и промышленных зданий. Решение «Balcony PV + Energy Storage» и легкие модули продемонстрировали новые возможности для управления энергией в жилых помещениях.

От европейского дебюта Namic Technology до демонстрации ветрозащитных модулей и серии NIWA Jolywood представила свои последние достижения на Intersolar Europe 2026. В перспективе Jolywood останется приверженной инновациям и будет тесно сотрудничать с партнерами по всему миру, чтобы ускорить глобальный энергетический переход и внести свой вклад в устойчивое будущее.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3002301/Weixin_Image_20260630111337_621_278.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3002302/Weixin_Image_20260630111351_623_278.jpg