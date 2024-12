Jolywood Solar získava ocenenie ako „Top PV Brand Germany 2024" na veľtrhu Solar Solutions Düsseldorf

ŠANGHAJ, 11. december 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Jolywood Solar prezentovala na výstave Solar Solutions Düsseldorf od 27. do 28. novembra svoje špičkové lne čierne vetruodolné moduly a moduly NIWA. Výnimočná kvalita produktov prilákala do stánku množstvo návštevníkov z odvetvia, čo zdôraznilo záväzok spoločnosti Jolywood Solar k inováciám a excelentnosti. Počas výstavy získala spoločnosť Jolywood Solar prestížne ocenenie „Top PV Brand Germany 2024" od EUPD Research, čím sa ďalej upevnila jej silná reputácia a vplyv na nemeckom solárnom trhu.

EUPD Research: Kritérium solárnej excelentnosti

EUPD Research, celosvetovo uznávaná autorita v sektore fotovoltiky a skladovania energie, sa môže pochváliť viac ako 23-ročnými skúsenosťami v oblasti prieskumu trhu. Jej ocenenia „Top Brand" sú hodnotené ako štandard v odvetví založený na rozsiahlych prieskumoch, skutočnej spätnej väzbe trhu a hĺbkovej analýze. Proces hodnotenia zahŕňa niekoľko kritérií, vrátane vplyvu značky, objemu inštalácií na trhu a spokojnosti zákazníkov. Toto uznanie preukazuje vedúce postavenie a reputáciu spoločnosti Jolywood Solar na nemeckom trhu.

Nemecko: Kritický trh pre solárny rast

Nemecko zostáva pre globálny solárny priemysel kľúčovým trhom a od marca 2023 stabilne dodáva mesačne viac ako 1 GW novej solárnej fotovoltickej kapacity. Tento rast odráža prísne očakávania nemeckých zákazníkov na kvalitu, najmä z hľadiska efektívnosti a spoľahlivosti modulov. Moduly NIWA od Jolywood Solar, vyrobené v kombinácii estetickej elegancie a výnimočnej odolnosti, podporili zvyšovanie konkurencieschopnosti sortimentu značky. Tieto moduly sú navrhnuté tak, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky na výkon a zaisťovali spokojnosť zákazníka.

Inovatívne produkty šité na mieru pre potreby trhu

Plne čierne vetruodolné moduly, ktoré na výstave vynikli, stavajú na charakteristických vlastnostiach „Triple Low, Quadruple Resistance" – nízky teplotný koeficient, nízka prevádzková teplota, nízka teplota horúceho bodu a odolnosť voči hurikánu, snehovej búrke, krupobitiu a explózii. Elegantná, plne čierna estetika sa hodí k rôznej architektúre a na rozmanité využitie a spĺňa štandardy výkonu aj vizuálneho dizajnu. Táto inovácia podčiarkuje záväzok Jolywood Solar reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov pri zachovaní vynikajúcej spoľahlivosti produktov.

Pokrok v solárnych inováciách

Uznanie „Top PV Brand" vyjadruje podporu nemeckého trhu pre odhodlanosť spoločnosti Jolywood Solar dosahovať technologický pokrok a neúnavnú snahu o kvalitu. Ide o jasné potvrdenie vplyvu spoločnosti, spokojnosti zákazníkov a hviezdnej reputácie v regióne.

Pri pohľade do budúcnosti zostáva spoločnosť Jolywood Solar neochvejná vo svojom poslaní „Same Sunshine, More Value". Uprednostňovaním potrieb trhu a zákazníkov sa spoločnosť zaviazala podporovať fotovoltické inovácie a dodávať špičkové solárne riešenia. Ako vedúca sila v sektore obnoviteľnej energie má Jolywood Solar za cieľ výrazne prispieť ku globálnemu prechodu na zelenú energiu a podporiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých.

Jolywood Solar, popredný svetový výrobca vysokoúčinných modulov typu n, dlhodobo určuje štandard pre excelentnosť v solárnom priemysle. Viac informácií o spoločnosti Jolywood Solar a jej inovatívnych fotovoltických riešeniach nájdete na stránke www.jolywood.cn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2578560/Top_PV_Brand_Germany_2024_to_Jolywood.jpg