Компания Jolywood Solar признана лучшим фотоэлектрические брендом Германии 2024 года на выставке Solar Solutions в Дюссельдорфе

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Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

Dec 12, 2024, 07:34 ET

ШАНХАЙ, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- С 27 по 28 ноября компания Jolywood Solar продемонстрировала свои передовые ветроустойчивые модули Full-Black и модули NIWA на выставке Solar Solutions в Дюссельдорфе. Исключительное качество продукции компании привлекло на ее стенд множество профессиональных посетителей, что стало признанием стремления Jolywood Solar к инновациям и совершенству. Во время выставки компания Jolywood Solar была удостоена престижной награды «Top PV Brand Germany 2024» от EUPD Research, что еще раз подтвердило ее прочную репутацию и влияние на немецком рынке солнечной энергетики.

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Top_PV_Brand_Germany_2024_to_Jolywood

Research EUPD: эталон совершенства в области солнечной энергетики

Компания EUPD Research, всемирно признанный авторитет в области фотоэлектрического оборудования и систем накопления энергии, имеет за плечами более 23 лет опыта проведения исследований рынка. Ее награды «Лучший бренд» (Top Brand) считаются отраслевыми эталонами и присуждаются на основе обширных опросов, подлинной обратной связи с рынком и углубленного анализа. Процесс оценки включает в себя ряд критериев, в том числе влиятельность бренда, объем рыночного присутствия и удовлетворенность клиентов. Таким образом, это признание служит свидетельством лидерства и репутации Jolywood Solar на немецком рынке.

Германия: критически важный рынок для роста солнечной энергетики

Германия остается ключевым рынком для мировой солнечной энергетики, где с марта 2023 года ежемесячно вводится более 1 ГВт новых солнечных фотоэлектрических мощностей. Этот рост отражает высокую требовательность немецких потребителей в отношении качества, особенно в том, что касается эффективности и надежности модулей. Модули NIWA от Jolywood Solar, сочетающие эстетическую элегантность и исключительную долговечность, сыграли важную роль в повышении конкурентоспособности предложений бренда. Эти модули разработаны с учетом самых высоких требований к производительности, обеспечивая максимальную удовлетворенность клиентов.

Инновационные продукты, адаптированные к потребностям рынка

Ветроустойчивые модули Full-Black, которые стали изюминкой на выставке, отличаются уникальным комплексом характеристик «Triple Low, Quadruple Resistance», включающим низкий температурный коэффициент, низкую рабочую температуру, низкую температуру горячей точки и устойчивость к ураганам, метелям, граду и взрыву. Благодаря эстетичному исполнению в полностью черном цвете они вписываются в любые архитектурные решения и сценарии применения, соответствуя как стандартам производительности, так и стандартам визуального дизайна. Эта новая разработка подчеркивает стремление компании Jolywood Solar к удовлетворению растущих потребностей клиентов при сохранении высочайшей надежности своей продукции.

Продвижение инноваций в области солнечной энергетики

Признание Jolywood Solar лучшим фотоэлектрическим брендом года (Top PV Brand) свидетельствует о поддержке немецким рынком стремления компании к технологическому прогрессу и неустанному совершенствованию качества. Эта награда является наглядным подтверждением авторитета компании, удовлетворенности ее клиентов и безупречной репутации бренда в регионе.

Заглядывая в будущее, компания Jolywood Solar продолжит непоколебимо следовать своему девизу «Same Sunshine, More Value» (Солнце то же, пользы больше). Уделяя приоритетное внимание потребностям рынка и запросам клиентов, компания стремится продвигать инновации в области фотоэлектрического оборудования, предоставляя передовые решения для солнечной энергетики. Как лидер в секторе возобновляемых источников энергии Jolywood Solar стремится повысить свой вклад в осуществление глобального перехода на экологически чистые источники энергии, приближая устойчивое будущее для всех.

Jolywood Solar, ведущий мировой производитель высокоэффективных модулей n-типа, продолжает устанавливать стандарты совершенства в солнечной энергетике. Дополнительную информацию о компании Jolywood Solar и ее инновационной фотоэлектрической продукции можно получить на веб-сайте www.jolywood.cn.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2578560/Top_PV_Brand_Germany_2024_to_Jolywood.jpg

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