Jolywood Solar récompensée par le titre de « Top PV Brand Germany 2024 » lors du salon Solar Solutions Düsseldorf

SHANGHAI, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 27 au 28 novembre, Jolywood Solar a présenté ses modules de pointe Full-Black Windproof et ses modules NIWA au salon Solar Solutions Düsseldorf. La qualité exceptionnelle de ses produits a attiré de nombreux participants professionnels sur son stand, soulignant l'engagement de Jolywood Solar en faveur de l'innovation et de l'excellence. Au cours de l'exposition, Jolywood Solar a reçu le prestigieux prix « Top PV Brand Germany 2024 » décerné par EUPD Research, confirmant ainsi sa forte réputation et son influence sur le marché solaire allemand.

EUPD Research : une référence en matière d'excellence solaire

EUPD Research, autorité mondialement reconnue dans les secteurs du photovoltaïque et du stockage énergétique, peut se prévaloir de plus de 23 ans d'expertise en matière d'études de marché. Ses prix « Top Brand » sont considérés comme des références dans l'industrie et sont le fruit d'enquêtes approfondies, de retours d'informations authentiques du marché et d'analyses approfondies. Le processus d'évaluation englobe plusieurs critères, notamment l'influence de la marque, le volume d'installation sur le marché et la satisfaction de la clientèle. Cette reconnaissance témoigne donc du leadership et de la réputation de Jolywood Solar sur le marché allemand.

Allemagne : un marché essentiel pour la croissance de l'énergie solaire

L'Allemagne reste un marché central pour l'industrie solaire mondiale, ajoutant régulièrement plus de 1 GW de nouvelle capacité photovoltaïque solaire chaque mois depuis mars 2023. Cette croissance reflète les attentes strictes des clients allemands en matière de qualité, notamment en ce qui concerne l'efficacité et la fiabilité des modules. Les modules NIWA de Jolywood Solar, conçus avec un mélange d'élégance esthétique et de durabilité exceptionnelle, ont contribué à renforcer la compétitivité des offres de la marque. Ces modules sont conçus pour répondre aux exigences de performance les plus strictes, garantissant ainsi la satisfaction des clients.

Des produits innovants adaptés aux besoins du marché

Les modules coupe-vent entièrement noirs, qui se sont distingués lors de l'exposition, s'appuient sur les caractéristiques « Triple Low, Quadruple Resistance » (coefficient de température bas, température de fonctionnement basse, température de point chaud basse et résistance aux ouragans, aux tempêtes de neige, à la grêle et à l'éclatement) qui ont fait la réputation de la marque. Son esthétique élégante, entièrement noire, s'adapte à divers scénarios architecturaux et d'application, répondant à la fois aux normes de performance et de conception visuelle. Cette innovation souligne l'engagement de Jolywood Solar à répondre à l'évolution des demandes des clients tout en maintenant une fiabilité supérieure des produits.

Faire avancer l'innovation solaire

La reconnaissance en tant que « Top PV Brand » reflète l'approbation par le marché allemand de l'engagement de Jolywood Solar en faveur du progrès technologique et de la recherche incessante de la qualité. Il s'agit d'une affirmation claire de l'influence de la société, de la satisfaction de ses clients et de sa réputation irréprochable dans la région.

Pour l'avenir, Jolywood Solar reste fidèle à sa mission : « Même soleil, plus de valeur ». En donnant la priorité aux besoins du marché et des clients, la société s'engage à faire progresser l'innovation photovoltaïque et à fournir des solutions solaires de qualité supérieure. En tant que leader dans le secteur des énergies renouvelables, ReNew Energy Global entend contribuer de manière significative à la transition mondiale vers les énergies vertes, en favorisant un avenir durable pour tous.

Jolywood Solar, premier fabricant mondial de modules à haut rendement de type n, continue d'établir la norme d'excellence dans l'industrie solaire. Pour plus d'informations sur Jolywood Solar et ses solutions photovoltaïques innovantes, veuillez consulter le site www.jolywood.cn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578560/Top_PV_Brand_Germany_2024_to_Jolywood.jpg