Jordanische Regierung kooperiert mit Replit zur Einführung von „Siraj" - einem KI-gestützten Lernassistenten, der das Bildungswesen revolutioniert

SAN FRANCSICO und PETRA, Jordanien, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen einer wegweisenden Zusammenarbeit zwischen der jordanischen Regierung und Replit, einem weltweit führenden Anbieter von Agentensoftware, hat das Bildungsministerium die Pilotphase von „Siraj" gestartet, einem KI-gestützten Lernassistenten, der das Bildungswesen im gesamten Königreich revolutionieren soll.

Das im Rahmen der Initiativen des National Council for Future Technology entwickelte Projekt Siraj spiegelt die Vision Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. wider, künstliche Intelligenz zu nutzen, um die Bildung voranzutreiben und das Leben der Bürger durch Technologie zu verbessern.

Bildungsminister S.E. Dr. Azmi Mahafzah erklärte, dass Siraj Schülern und Lehrern eine interaktive Lernerfahrung bietet, die auf generativer KI basiert. Der Assistent liefert präzise, auf den Lehrplan abgestimmte Antworten und Ressourcen, die direkt aus offiziellen Schulbüchern stammen, und gewährleistet so eine zuverlässige, hochwertige Bildungsunterstützung.

Die Pilotversion von Siraj wurde von Amer Abulaila, einem Mitglied des National Council for Future Technology, in weniger als einem Monat entwickelt. „Ein Projekt dieser Größenordnung von Grund auf neu aufzubauen, hätte Monate der Entwicklung erfordert", erklärte Amer Abulaila. „Mit Replit konnten wir den Lernassistenten in einem Bruchteil der Zeit prototypisieren und bereitstellen und so unsere Vision effektiv in die Realität umsetzen."

Bereits in der Pilotphase hat Siraj eine beeindruckende Reichweite erzielt – mehr als 100.000 Schüler und Lehrer wurden bedient, und über 600.000 Interaktionen wurden auf der Plattform verzeichnet. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Pilotprojekts plant das Ministerium, Siraj landesweit auszuweiten und es 1,6 Millionen Schülern und 90.000 Lehrern an öffentlichen Schulen in ganz Jordanien zugänglich zu machen.

Dr. Mahafzah betonte, dass Siraj darauf abzielt,die Leistungen der Schüler durch selbstgesteuertes Lernen und personalisierte akademische Unterstützung zu verbessern. „Diese Initiative trägt dazu bei, die Belastung für Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen zu verringern und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder Schüler Zugang zu präzisen, interaktiven und ansprechenden Lernmitteln hat", erklärte er.

Die intuitive arabischsprachige Benutzeroberfläche der Plattform erfordert keine technischen Vorkenntnisse und funktioniert ähnlich wie eine dialogorientierte Suchmaschine, wodurch fortschrittliche KI-Technologie für alle zugänglich wird.

„Siraj ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Regierungen Innovationen nutzen, um ihre Bürger zu stärken", erklärte Amjad Masad, CEO von Replit. „Siraj basiert auf der agentenbasierten Softwareentwicklungsplattform von Replit und bringt modernste KI-Innovationen in das jordanische Bildungssystem, um Schülern und Lehrern zu besseren Lernergebnissen zu verhelfen. Mit Replit kann jeder Anwendungen mithilfe natürlicher Sprache erstellen und veröffentlichen – Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich."

Durch diese Zusammenarbeit treiben Replit und die jordanische Regierung gemeinsam die Vision des Landes für eine zukunftsfähige Bildung voran, indem sie Lehrern und Schülern modernste digitale Fähigkeiten vermitteln und einen regionalen Maßstab für KI-gestütztes Lernen setzen.

