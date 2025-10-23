Le gouvernement jordanien collabore avec Replit pour lancer Siraj, un assistant d'apprentissage optimisé par l'IA qui transforme l'éducation

SAN FRANCSICO et PETRA, Jordanie, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration historique entre le gouvernement jordanien et Replit, un leader mondial de la création de logiciels agentiques, le ministère de l'Éducation a lancé la phase pilote de Siraj, un assistant d'apprentissage alimenté par l'IA conçu pour transformer l'éducation dans tout le Royaume.

Government of Jordan collaborates with Replit to launch an AI-powered Learning Assistant transforming education

Développé dans le cadre des initiatives du Conseil national pour les technologies du futur, Siraj reflète la vision de Son Altesse Royale le Prince héritier Al Hussein bin Abdullah II pour exploiter l'intelligence artificielle afin de faire progresser l'éducation et d'améliorer la vie des citoyens grâce à la technologie.

Le ministre de l'Éducation Azmi Mahafzah annonce que Siraj offre aux élèves et aux enseignants une expérience d'apprentissage interactive alimentée par l'IA générative. L'assistant fournit des réponses et des ressources précises, conformes au programme scolaire, tirées directement des manuels scolaires officiels, garantissant ainsi un soutien éducatif fiable et de haute qualité.

La version pilote de Siraj a été développée par Amer Abulaila, membre du Conseil national pour les technologies du futur, en moins d'un mois. « Construire un projet de cette envergure à partir de zéro aurait pris des mois de développement », déclare Amer Abulaila. « L'utilisation de Replit nous a permis de prototyper et de déployer l'assistant d'apprentissage en une fraction du temps, transformant ainsi la vision en réalité. »

Au cours de sa phase pilote, Siraj a déjà atteint une échelle impressionnante de plus de 100 000 élèves et enseignants, avec plus de 600 000 interactions enregistrées sur la plateforme. Après la réussite de ce projet pilote, le ministère prévoit d'étendre Siraj à l'ensemble du pays, ce qui permettra à 1,6 million d'élèves et 90 000 enseignants d'y avoir accès dans les écoles publiques jordaniennes.

Mahafzah a souligné que Siraj vise àaméliorer les performances des élèves grâce à l'apprentissage autonome et au soutien académique personnalisé. « Cette initiative permet de réduire la charge qui pèse sur les parents et les enseignants tout en garantissant que chaque élève a accès à des outils d'apprentissage précis, interactifs et attrayants », déclare-t-il.

L'interface intuitive en langue arabe de la plateforme ne nécessite aucune connaissance technique et fonctionne comme un moteur de recherche conversationnel, rendant ainsi la technologie avancée de l'IA accessible à tous.

« Siraj est un exemple puissant de ce qui est possible lorsque les gouvernements adoptent l'innovation pour donner plus de pouvoir à leur population », déclare Amjad Masad, CEO de Replit. « Conçu sur la plateforme de création de logiciels agentiques de Replit, Siraj apporte une innovation de pointe en matière d'IA au système éducatif national jordanien, en aidant les élèves et les enseignants à améliorer leurs résultats d'apprentissage. Avec Replit, tout le monde peut créer et publier des applications en utilisant le langage naturel, aucune expérience de codage n'est requise. »

Grâce à cette collaboration, Replit et le gouvernement jordanien soutiennent la vision du pays pour une éducation prête pour l'avenir, en dotant les enseignants et les élèves de capacités numériques de pointe et en établissant une référence régionale pour l'apprentissage piloté par l'IA.

Relations avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797410/Replit___Government_of_Jordan_collaborates.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725892/Replit_Logo.jpg