JUD care запускает международную партнерскую программу с целью выведения на рынок передвижной палаты sROOM -- революционного решения для организации медицинских изоляторов

«Изоляция является принципиальным и безальтернативным решением для профилактики респираторных инфекций и борьбы с ними. Передвижная палата sROOM — прекрасный пример реализации стратегических целей компании JUD care — расширяет возможности медицинского обслуживания с помощью технологических и инновационных разработок, предлагая революционное решение для оперативного сооружения изолированных помещений, что позволяет медицинскому персоналу принимать своевременные и надежные меры по сдерживанию распространения вируса, а также обеспечению охраны здоровья людей, — сообщил операционный директор компании JUD care Хэ Вэй (He Wei). — Внезапная вспышка и быстрое распространение коронавируса COVID-19 по всему миру подчеркивают необходимость в международной координации действий. В условиях всемирной борьбы с этим заболеванием мы приглашаем новых людей присоединиться к нам в качестве международных партнеров».

Палата sRoom обеспечивает полную изоляцию, улучшенную фильтрацию и полноцикловый воздухообмен, который создает отрицательное давление, препятствующее утечке загрязненного воздуха и снижающее концентрацию инфекционных частиц внутри помещения. Огнестойкие перекрытия создают герметичное пространство, а автоматическая система закрывания двери исключает необходимость в тактильном контакте, снижая тем самым риск передачи инфекции. В то же время использование нескольких воздушных фильтров обеспечивает подачу свежего воздуха со скоростью потока 150 м3/ч, а выпускное отверстие с высокоэффективным HEPA-фильтром и системой двойной дезинфекции улавливает более 99,99% частиц; в целях снижения концентрации патогенных микроорганизмов помещение проветривается более 12 раз в час.

Для создания высокоорганизованной и эффективной медико-санитарной среды палата sRoom оснащается широким спектром интеллектуального и интерактивного оборудования. Здесь осуществляется мониторинг и отображение критически важной информации на сенсорном ЖК-экране в режиме реального времени, включая показатели давления в помещении, температуры, уровня влажности, качества воздуха и др. Кроме того, регулируемая система управления температурой поддерживает ее значение в диапазоне от 20 до 26°C, создавая тем самым комфортные условия для лечения.

Помимо всего прочего, палата отличается надежностью и безопасностью. Благодаря аварийному резервному источнику питания и системе с двойным управлением, а также наличию автоматических напоминающих устройств, сигнализирующих об истощении эксплуатационного ресурса системных компонентов, модуль sRoom обеспечивает поддержание своей работоспособности в случае отключения электричества.

Более того, эта экономичная разработка отличается высокой мобильностью и простотой развертывания благодаря использованию универсальных колес и компактным размерам в сложенном состоянии. В процессе установки в ней можно разместить больничную койку, медицинское оборудование, а также встраиваемый сухой туалет, электрическую розетку и кислородную трубку. После завершения работы модуля его металлический каркас и многоразовый тент можно легко продезинфицировать, сложить и поместить на хранение.

Выполнение интуитивно понятных манипуляций позволяет осуществлять скорейшую изоляцию пациентов и вести эффективную борьбу с инфекцией. Таким образом, палата sRoom обеспечивает значительные преимущества для широкого спектра лечебных учреждений за счет выгодных разовых инвестиций, играя роль базового оборудования в различных условиях оказания медицинской помощи.

О компании JUD care

Компания JUD care является одним из ведущих высокотехнологичных предприятий в сфере интеллектуальных разработок для медицины и здравоохранения. Компания JUD care, штаб-квартира которой находится в г. Шэньчжэне (Китай), имеет всеохватывающую сеть научно-исследовательских, маркетинговых и сервисных подразделений, в которых работают более 1400 сотрудников. Ее продукция и услуги востребованы приблизительно в 3500 больницах, расположенных в 30 провинциях Китая и более чем в 50 странах и регионах по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте https://s-room.clearofchina.com/; следите за нашими новостями по адресу https://www.linkedin.com/company/judcare/

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=0LzqjJiNm6o

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1314078/JUD_care_sRoom.jpg

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SOURCE JUD care