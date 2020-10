JUD care rusza z międzynarodowym programem partnerskim dla swojego polowego oddziału sROOM będącego innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie izolacji pacjentów

„Izolacja to podstawowe, a jednocześnie ostateczne, rozwiązanie w zakresie zapobiegania chorobom układu oddechowego i ich ograniczania. Polowy oddział sROOM od JUD care, który dobrze uosabia naszą misję – wspieranie służby zdrowia przez technologię i produkty – to rewolucyjne rozwiązanie pozwalające niezwłocznie izolować pacjentów, pomagając personelowi medycznemu szybko i niezawodnie realizować swoje zadania w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony zdrowia ludzkiego" – powiedział He Wei, dyrektor ds. operacyjnych w JUD care. „Nagły wybuch epidemii oraz szybkie rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na całym świecie uwidoczniło potrzebę koordynacji międzynarodowych działań. Zachęcamy do dołączenia do nas w tej globalnej bitwie w charakterze naszych międzynarodowych partnerów".