K 2022: SCGC präsentiert „Grüne Innovationen" für Nachhaltigkeit als Antwort auf internationale Megatrends

BANGKOK, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- SCG Chemicals oder SCGC, das führende Chemieunternehmen für Nachhaltigkeit im ASEAN-Raum, präsentiert auf der „K 2022", der weltweit führenden Messe für für Kunststoff und Kautschuk, die vom 19. bis zum 26. Oktober 2022 in Düsseldorf stattfindet, Kunststoffinnovationen und innovative chemische Produkte.

SCGC to Showcase “Green Innovations” for Sustainability Responding to Global Megatrends at K 2022

SCGC wird unter dem Motto „INNOVATION THAT'S REAL" in Halle 6 an Stand D79 eine Reihe von Innovationen und Produkten vorstellen. Im Mittelpunkt stehen grüne Innovationen, die die Welt nachhaltig voranbringen, darunter die innovativen Lösungen von „SCGC GREEN POLYMER", die die Schwerpunkte der K 2022 unterstreichen: Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung.

Die wichtigsten Innovationen, die SCGC präsentieren wird, konzentrieren sich auf Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert (HVA) aus den fünf wachstumsstärksten Branchen, die auf internationale Megatrends reagieren:

Die umweltfreundlichen Innovationen unter der Marke „SCGC GREEN POLYMER" umfassen umweltfreundliche Polymerlösungen in den vier Bereichen REDUCE, RECYCLABLE, RECYCLE und RENEWABLE und unterstützen die Einführung umweltfreundlicher Verpackungen. Innovative Kunststoffe und Verbundwerkstoffe für leichte Automobilteile zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen (THG), um neue Trends in der Automobilindustrie zu unterstützen. Innovative PE-Harze für die Herstellung von hochleistungsfähigen Rohren mit hervorragender Festigkeit und Stabilität sowie HDPE-Harze für die Herstellung von Kabelummantelungen, die leicht zu verarbeiten sind und die Produktionseffizienz steigern, um den Anforderungen der Urbanisierung und der Infrastrukturtrends gerecht zu werden. Innovationen für Gesundheit und Wohlbefinden; PP- und PVC-Harze für medizinische Zwecke, die speziell für medizinische Geräte und Lösungen für Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowie für Patienten entwickelt wurden, z. B. der Smart Mobile Medication Cart, der Smart Transfer Wheelchair und die VAROGARD-Einweg-Gesichtsmaske für medizinische Zwecke. Nachhaltige Energielösungen: Mit den SCGC Floating Solar Solutions und emisspro®, einer innovativen Ofenbeschichtung, die die Wärme- und Energieeffizienz maximiert, unterstützt SCGC den zunehmenden Trend hin zu erneuerbaren Energien.

Darüber hinaus wird das i2P Center (Ideas to Products), das Innovations- und Produktentwicklungszentrum von SCGC, zusammen mit dem Wachstumsverlauf und den Errungenschaften von SCGC in der ASEAN-Region vorgestellt, hierzu zählt z. B. Long Son Petrochemicals (LSP), der erste integrierte Petrochemie-Komplex in Vietnam.

SCGC, Norner und die Alliance to End Plastic Waste (AEPW) veranstalten gemeinsam ein Seminar mit dem Titel „Circular Packaging for Real", in dem Trends und Lösungen für umweltfreundliche Verpackungen behandelt werden. Das Seminar findet am 21. Oktober 2022 von 10:00 bis 12:30 Uhr in Raum 14 A, Halle 1, auf der K 2022, Messe Düsseldorf, statt. Zum Anmelden klicken Sie bitte hier https://bit.ly/3SspN31

Entdecken Sie die SCGC-Ausstellung „INNOVATION THAT'S REAL" in Halle 6, D79, vom 19. bis zum 26. Oktober von 10:00 bis 18:30 Uhr. Termine und Updates finden Sie auf www.scgchemicals.com/kfair/k2022 .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1918050/KV___SCGC_K_2022.jpg

SOURCE SCG Chemicals (SCGC)