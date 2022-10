SCGC présentera des « innovations durables » conformes aux grandes tendances mondiales au salon K 2022

BANGKOK, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SCG Chemicals ou SCGC, leader de l'industrie chimique de l'ANASE en matière de développement durable, présentera des innovations dans le domaine des plastiques et des produits chimiques au salon « K 2022 », le premier salon mondial des plastiques et du caoutchouc, qui se tiendra du 19 au 26 octobre 2022 à Düsseldorf, en Allemagne.

SCGC to Showcase “Green Innovations” for Sustainability Responding to Global Megatrends at K 2022

SCGC présentera une gamme d'innovations et de produits autour du thème « INNOVATION RÉELLE » dans le hall 6, stand D79, axée sur les innovations durables prêtes à faire avancer le monde vers l'écologie, avec des solutions innovantes de « SCGC GREEN POLYMER », en mettant l'accent sur le thème du salon K 2022 : économie circulaire, protection du climat et numérisation.

Les principales innovations que SCGC présentera portent sur les produits et services à haute valeur ajoutée (HVA) de cinq secteurs à forte croissance qui répondent aux grandes tendances mondiales ;

Des innovations respectueuses de l'environnement sous la marque « SCGC GREEN POLYMER », qui comprend des solutions polymères écologiques dans quatre domaines : RÉDUIRE, RECYCLABLE, RECYCLER et RENOUVELABLE, pour favoriser le recours à des emballages respectueux de l'environnement. Des plastiques et composites innovants pour des pièces automobiles légères afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), soutenant ainsi les nouvelles tendances automobiles. Du polyéthylène innovant pour la fabrication de tuyaux haute performance présentant une résistance et une rigidité exceptionnelles, et du polyéthylène haute densité pour la production de gaines de câbles, faciles à traiter et améliorant l'efficacité de la production, répondant ainsi aux besoins des tendances en matière d'urbanisation et d'infrastructure. Des innovations pour la santé et le bien-être : du polypropylène et PVC de qualité médicale spécialement élaborés pour les dispositifs médicaux et les solutions médicales destinées aux professionnels de la santé et aux patients, comme le chariot de médicaments mobile Smart, le fauteuil roulant Smart Transfer et le masque médical jetable VAROGARD. Des solutions d'énergie durable ; avec les solutions solaires flottantes SCGC et emisspro®, un revêtement de four innovant qui optimise l'efficacité thermique et énergétique, SCGC soutient la tendance croissante aux énergies renouvelables.

Par ailleurs, le Centre i2P (Ideas to Products), le centre d'innovation et de développement de produits de SCGC, sera présenté, ainsi que les expériences de croissance et les réalisations de SCGC dans l'ANASE, comme Long Son Petrochemicals (LSP), le premier complexe pétrochimique intégré au Vietnam.

SCGC, Norner et l'Alliance to End Plastic Waste (AEPW) coorganisent un séminaire intitulé « Circular Packaging for Real », consacré aux tendances et aux solutions pour des emballages respectueux de l'environnement, le 21 octobre 2022 de 10 h 00 à 12 h 30 dans la salle 14 A, Hall 1, K 2022, Messe Dusseldorf, Allemagne. Pour confirmer votre présence, cliquez ici https://bit.ly/3SspN31

Découvrez l'« INNOVATION RÉELLE » de SCGC au Hall 6, stand D79, du 19 au 26 octobre de 10 h 00 à 18 h 30. Pour obtenir un rendez-vous et connaître les dernières nouvelles, veuillez consulter le site www.scgchemicals.com/kfair/k2022 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918050/KV___SCGC_K_2022.jpg

SOURCE SCG Chemicals (SCGC)