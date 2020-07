Kaique Alves da KondZilla dirigiu Feat Tyga e Kevinho

SÃO PAULO, 24 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- É incontestável que o funk é o gênero que mais cresce no Brasil, seja em audiência, seja na quantidade de artistas e hits ou na evidente qualidade das produções. Esse sucesso se deve ao brilhante trabalho de jovens artistas, diretores e produtores, com intelecto que os colocaria em posição de destaque em qualquer área de atuação; mas eles escolheram o funk como sua plataforma de trabalho e, por que não, sua bandeira.

Este é o caso do diretor de arte e criação Kaique Alves, de precoces 22 anos, que tem brilhado em seu trabalho na KondZilla, a maior produtora de Funk do Brasil. Após ter se firmado como um dos mais importantes nomes do gênero, Alves expande fronteiras e se estabelece internacionalmente, sendo reconhecido e requisitado pela sua atuação. Prova disso é o seu recente trabalho na direção do clipe da música Corpo Sensual (feat. Tyga e Kevinho), que em pouco tempo já atingiu mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

Observando-se a filmografia dos principais artistas do Funk no Brasil, fica claro que Kaique é um dos responsáveis pela identidade visual do gênero. O diretor se tornou figura obrigatória na ficha técnica das principais produções, sendo o profissional preferido do funkeiro Kevinho, por exemplo. Os números impressionam: logo no inicio de sua carreira, Alves já emplacou sua marca no clipe "Olha a Explosão", de Kevinho; o vídeo foi um dos únicos a bater 1 bilhão de acessos no mundo.

Diretamente de Cangaíba – periferia da zona leste de São Paulo – para importantes experiências nos Estados Unidos, Alves tem colaborado para a internacionalização do Funk produzido no Brasil. O diretor se auto denomina como 'jovem pulverizador da cultura periférica do Brasil para o mundo' e, de fato, tem feito do Funk um notável produto de exportação brasileiro. Alves representou a KondZilla no Grammy Latino em Los Angeles e se aperfeiçoou na New York Film Academy, uma das principais escolas de cinema do mundo.

Para conferir o clipe de Tyga e Kevinho dirigido por Kaique, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=ZCttdfAmZpQ

Contato: Assessoria Trilha Cultural |Conteúdo e Cultura - WhatsApp: + 1 940 218-8355/ + 55 11-98184-0571.

FONTE Kaique Alves

SOURCE Kaique Alves