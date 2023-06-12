Kaiyi Auto новая энергетическая стратегия, годовой отчет о результатах

ИБИНЬ, Китай, 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Конференция World Power Battery Conference 9-11 июня в Ибине на тему "Новая зеленая энергия, новая мировая энергия". В ходе конференции компания Kaiyi Auto представляет свои три технологические платформы на основе концепции Yi, а также пять новых продуктов на новой энергии, включая X7 PHEV, HH11 и HH12.

Концепция Yi предусматривает создание трех основных технологических платформ

Kaiyi Auto new energy strategy anniversary results release

"Концепция Yi" является важной опорой для новой энергетической стратегии Kaiyi. "Y" представляет концепцию бренда, которая заключается в том, что Kaiyi будет использовать молодой образ мышления (Young) и пользовательское мышление (Your) для достижения двойного баланса пользовательской страсти (Yearn) и корпоративного видения. "I" представляет концепцию платформы, которая включает в себя три характеристики: интеллектуальность, безграничность и воображение. Согласно концепции "Yi concept", компания Kaiyi создала три крупнейшие технологические платформы: i-FA, i-EA и i- XA, на их основе Kaiyi планирует в ближайшие пять лет вывести на мировой рынок 23 новых продукта на новой энергии 11-й серии.

Продукты на новой энергии, ориентированные на мировой рынок

Пять продуктов на новой энергии, которые будут представлены на конференции, представлены на платформах i-FA и i-EA.

X7 PHEV основан на платформе i-FA. Он оснащен гибридным двигателем 1.5T. Запас хода на чистом электричестве составляет 260 км, а полный запас хода достигает 1200 км.

HH11/12 - электромобиль начального уровня на платформе i-EA, в 3-дверной и 5-дверной версиях. Интерьер планируется оснастить связанными между собой 10,25- и 7-дюймовыми HD-экранами, бесключевым доступом и другими конфигурациями. Предполагается, что модель также будет доступна с правым рулем. Запас хода на чистом электричестве может достигать 400 км.

Всемирно известные предприятия сотрудничают для построения экологии в промышленности

Помимо создания феноменальной продукции, компания Kaiyi Auto также построила экологию в промышленности совместно с CATL, Tencent и другими всемирно известными компаниями, что в полной мере способствует неуклонному развитию новой энергетической стратегии Kaiyi Auto.В июле 2021 года, Kaiyi Auto и CATL заключили стратегическое партнерство, и обе стороны будут тесно сотрудничать в различных областях, таких как разработка комплектного автомобиля, аккумуляторов Kylin с высокой плотностью энергии, технологии замены аккумуляторов и утилизации аккумуляторов.

Примерно к 2025 году модели на новой энергии Kaiyi сформируют "три новых продукта на новой энергии с внедорожниками, моделями A00 в качестве дополнения и новой расширяемой платформой внедорожников (SUV) в качестве основы".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2098246/Kaiyi_Auto_new_energy_strategy_anniversary_results_release.jpg

SOURCE KAIYI AUTO